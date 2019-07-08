فنانة تركية تنقل فن الزخرفة العثماني من الأضرحة الى اللوحات

تعمل الفنانة التركية "إبرو جامكران"، على نقل فن الزخرفة العثماني من الأضرحة إلى اللوحات، وذلك للمحافظة عليه، والتعريف به للأجيال المقبلة.

وتزخرف "جامكران" (40 عاما)، بورشتها في ولاية إزمير غربي البلاد، اللوحات والمزهريات، بنفس الطريقة التي زُخرفت بها الأضرحة العثمانية، وذلك عبر نسخ نفس الرسومات والكتابات الموجودة عليها.

وبعد بحث طويل حول فن الزخرفة العثماني، تستعد الفنانة التركية في الفترة المقبلة، لتنظيم معرض لأعمالها الفنية، وتعريف الناس أكثر بهذا الميراث التاريخي لأجدادهم.

وفي حديث للأناضول، قالت "جامكر"، إنها تمارس هذا الفن منذ 22 عاما، ودرسته لمئات الأشخاص طوال هذه الفترة.

وأضافت أن فن الزخرفة ليس بالسهل، فبعد تشكيل الطين، تتم زخرفته بالطرق التقليدية، وبعدها يتم إبقاؤه في درجة حرارة معينة، حتى يحافظ على شكله الجديد.

كما أشارت إلى تأثرها الكبير بالزخرفة العثمانية، خصوصا تلك الموجودة على الأضرحة، الأمر الذي جعلها تعمل على نقلها والحفاظ عليها.