جنيفر لوبيز في مدينة أنطاليا لإحياء حفل موسيقي غداً

حطت طائرة المغنية العالمية جنيفر لوبيز في مدينة أنطاليا السياحية جنوبي تركيا صباح اليوم حيث ستقيم حفلا موسيقياً في واحد من فنادق المدينة الفاخرة.

ووصلت لوبيز صباح الاثنين مطار أنطاليا على البحر المتوسط، وتوجهت نحو فندق "Regnum Carya Otel" في منطقة بلك السياحية بقضاء سريك.

ومن المنتظر أن تحيي الفنانة الأمريكية حفلتها في الفندق المذكور، الثلاثاء، في إطار جولتها الفنية التي تحمل عنوان "هذه حفلتي".

وقد خصص للفنانة العالمية فيلا مزودة بزجاج مضاد للرصاص، مؤلفة من ثلاثة طوابق تضم 5 غرف نوم، ومسبحا خاصا، ومهبطا للمروحيات، في الفندق الفاخر.

وسيعمل فريق تقني مؤلف من 150 شخصا، بينهم 90 من الفريق الخاص للفنانة، في الحفلة.

ومن المقرر أن تعود المغنية الأمريكية إلى بلادها بعد قضاء 3 ليال في أنطاليا.