دار الأزياء التركية "ريسا فانيسا" تشارك في أسبوع الموضة في نيويورك لأول مرة

تشارك دار الأزياء التركية والألبسة الجاهزة Raisa Vanessa بأحدث تصاميمها ضمن أسبوع الموضة الذي ينطلق في نيويورك يوم الأحد 8 سبتمبر.

وقد حققت علامة "Raisa Vanessa" التجارية المميزة، التي تجمع بين الثراء الثقافي التركي ومعايير الأزياء العالمية، نجاحاً كبيراً على المستوى الدولي. وتعتزم العلامة التجارية تقديم مجموعتها لربيع وصيف 2020، التي أطلقت عليها اسم "The Lambada"، ضمن عرض للأزياء في صالة "استوديو الربيع"، من خلال مشاركتها في أسبوع الموضة في نيويورك لأول مرة.

يذكر أن مجموعة أزياء ربيع وصيف 2020، من"Raisa Vanessa" تجمع بين إبراز جوانب القوة عند المرأة والتصميمات الفريدة غير المألوفة. وهي مستوحاة من نوع الرقص الذي ساد البرازيل في أواخر الثمانينيات وامتد من برودواي إلى هوليوود عبر الأفلام والتسجيلات الغنائية الاستعراضية.

تحتوي المجموعة على 50 تصميماً مختلفاً، وتقدم عروض رقص وعروض أزياء بطرق فنية مبهرة. ومعظم الموديلات المعروضة، تم صنعها من الأقمشة ذات التصميم الخاص التي تتحد مع أنماط أنثوية ذات جاذبية رومانسية عالية. وسيتولى "أورهان أقدينيز" إدارة العروض، في حين ستقوم شركة التجميل العالمية "Maybelline نيويورك" بتوفير وتطبيق مكياج العارضات.