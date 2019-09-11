شخصية الأميرة ديانا ومفهوم الاستدامة يلهمان أسبوع الموضة في نيويورك

تصدر تكريم الأميرة الراحلة ديانا أهم أحداث أسبوع الموضة الذي انطلق في نيويورك الأحد الماضي، كما احتوت العروض مجموعات من الملابس والأزياء المصنوعة بشكل كامل وفق مفهوم الاستدامة الذي يرتكز على الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، تلبيةً لاحتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتهم.

وقد أبهرت المصممة الأمريكية "تروي بورش" جمهورها الذي ضم نخبة من نجوم العالم، بتصاميمها التي زخرت برسومات ناعمة لأزهار متنوعة وأكمام واسعة منتفخة منحت المتفرجين شعوراً مميزاً أعادهم لعصر الثمانينيات. وقالت المصممة البالغة من العمر 53 عاماً، والتي ترأس إمبراطوريةً لتصميم وانتاج الملابس والأزياء الراقية، تحقق مبيعاتها السنوية أكثر من مليار دولار، إن مجموعة ربيع 2020 مستوحاة من شخصية الأميرة ديانا بالذات وليس من خزانة ملابسها.

وأوضحت بورش في حديثها لوكالة أنباء فرانس برس: "لطالما أعجبت بها وأردت أن أخطو بحذر شديد نحو الاستلهام منها لأنه من الواضح أنها بوابة عريضة لعالم الأزياء ولم أكن أرغب في الإشارة إليها. كانت تحمل في داخلها خوفاً ولكن إنسانيتها كانت ملهمةً للغاية".

يذكر أن الأميرة ديانا المعروفة باسم ليدي ديانا سبنسر توفيت بعد زواجها من الأمير تشارلز ولي عهد العائلة المالكة البريطانية، في حادث سيارة في باريس في عام 1997. اشتهرت الأميرة بأعمالها الخيرية على نطاق واسع.

وقد عبرت "بورش" عن إعجابها وتعلقها بشخصية الاميرة الراحلة وخصوصاً بجوانب مثل تعاطفها ونزاهتها.

وكانت الممثلة الإنجليزية "إميلي بلانت"، والمغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية "شارلوت لورانس" من بين المشاهير الذين حضروا عروض تصاميم "بورش" على مدرج متحف بروكلين. كذلك أعربت "بورش" عن سعادتها بوجود زوجها "بيير إيف روسيل" الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركتها التي تحمل اسمها ، والتي انضم إليها في وقت سابق من هذا العام بعد أن ترك شركة "LVM" العملاقة.

الوعي المناخي في عروض الأزياء

شمل أسبوع الأزياء في نيويورك عروضاً عززت الوعي المناخي أيضاً، حيث قدمت المصممة "هيلاري تيمور" مجموعة تصميماتها لربيع 2020 التي أبدت من خلالها التزامها بالأزياء المستدامة. وكانت جميع النماذج الـ 100التي تم عرضها، والتي حملت علامة "Collina Strada"، مصنوعة من مواد معاد تدويرها. تضمنت أهم النماذج البارزة أزياء من الجينز المطبوع وفساتين الشمع والتنانير المتماوجة.

وقالت المصممة "تيمور" لوكالة فرانس برس: "نحن في أزمة مناخ والناس بحاجة إلى التفكير في الأمر. لا يوجد مكان آخر غير كوكبنا نذهب إليه. أحاول فقط أن أتعلم قدر استطاعتي وأن أكون أفضل شخص أستطيعه".