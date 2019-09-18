مهرجانات خريف إسطنبول.. الفنون والثقافة والكوميديا في وداع الصيف

أوشك الصيف على الانتهاء، لكن الأنشطة والمهرجانات الترفيهية في المدينة لا زالت مستمرة في جذب الوافدين والمقيمين في إسطنبول. فالمدينة العريقة لا زالت تنبض بالحياة في شهر سبتمبر بالرغم من مضي أشهر الصيف الحارة.

تقام قبل نهاية هذا الشهر مجموعة من المعارض والندوات والحفلات والعروض المسرحية الممتعة لكل من يهوى الفنون والثقافة والمرح. وتنطلق هذه المهرجانات والأنشطة في مجموعة متنوعة من الأماكن الفريدة في جميع أنحاء المدينة.

مهرجان Fringe إسطنبول:

يقام مهرجان Fringe مرة واحدة في السنة في مدن مختلفة، وهو أكبر مهرجان للفنون المتنوعة في العالم، وقد امتد في عام 2018 لمدة 25 يوماً وشمل أكثر من 55.000 عرضاً من 3.548 فرقةً مختلفةً في 317 موقعاً.

وفي هذا العام يحل المهرجان ضيفاً على إسطنبول للمرة الأولى. وسينطلق ابتداء من يوم الأربعاء 18 سبتمبر ويستمر حتى الأحد 22 سبتمبر. وسيضم مجموعة من عروض الرقص والعروض المسرحية بالإضافة إلى ورش العمل ولقاءات مع مشاهير الفنانين والحفلات التي ستقام في أماكن مختلفة في إسطنبول مثل "Akbank Sanat" و"Craft Tiyatro" و"Moda Sahnesi" و"Beykoz Kundura".

حفل فنون الرقص الشعبي الأوروبي:

تضم رابطة "Balfolk Istanbul"، التي أسستها مجموعة من النساء من فرنسا وتركيا قبل أربع سنوات، مجموعة نشيطة من راقصي Balfolk وهو فن الرقص الشعبي في أوروبا. ويجتمع أعضاء الرابطة بانتظام لتعلم الرقصات التقليدية الأوروبية. ستحتفل Balfolk Istanbul بعيدها السنوي الرابع في يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر، وذلك ضمن حفل خاص يقام في منطقة تقسيم في إسطنبول. يبدأ الحفل في الساعة 7 مساء. مع ورشة عمل يليها حفل رقص على أنغام الموسيقى الحية.

حفلة سنام سيليمي:

تعود حفلات "سنام سليمي" لتختتم الصيف بعرض موسيقي بعنوان "Red Pepper Party"، الذي سيقام يوم الجمعة 20 سبتمبر في "نيشانطاشي".

"سنام سيليمي"، مؤسسة مجموعة Facebook Expats & Internationales Facebook في إسطنبول، وهي تقيم حفلات بانتظام بدعم من موقع "Yabangee"، الذي يعنى بمساعدة الأجانب في إسطنبول. تعد حفلات "سنام سيليمي" المبهجة طريقة رائعة للاندماج والتواصل بين الوافدين من الاجانب والسكان المحليين في المدينة.

احتفالات أيام سويسرا في اسطنبول:

تقام احتفالات أيام سويسرا في إسطنبول في نهاية الأسبوع القادم، من 20 إلى 22 سبتمبر، حيث يستضيف المجمع الترفيهي المتميز "بومونتيادا" في شيشلي هذا الحدث الذي تنظمه "الأمانة الاقتصادية السويسرية" بالتعاون مع غرفة التجارة السويسرية في تركيا والقنصلية العامة لسويسرا في اسطنبول على مدى ثلاثة أيام. تهدف هذه الاحتفالات إلى الترويج لسويسرا والعلامات التجارية السويسرية. بالإضافة إلى المنتدى الاقتصادي السويسري التركي، الذي سيعقد يوم الجمعة 20 سبتمبر ابتداءاً من الساعة 9 صباحاً، والذي يركز على "الذكاء الصناعي". كما سيكون هناك عدد من الندوات وورش العمل حول مجموعة واسعة من المواضيع، مثل كيفية صنع الخبز السويسري بشكل حرفي، وكيفية صنع الشوكولاته، بالاضافة إلى عروض موسيقية وعروض الأفلام في الهواء الطلق.

عروض الارتجال الموسيقي:

الارتجال الموسيقي هو النشاط الإبداعي للتأليف الموسيقي الفوري، الذي يجمع بين الأداء وتواصل المشاعر والتقنية وكذلك يعكس مدى استجابة الجمهور التلقائية للموسيقيين. يقام في "Kolektif House" في منطقة ليفانت في إسطنبول أمسية موسيقية تجمع العديد من الموسيقيين والمبدعين في حفل للموسيقى الارتجالية بقيادة "ميليسا جليسوليد" الموسيقية الإنجليزية التركية والمطربة في فرقة "زيتين" وذلك يوم الأربعاء 25 سبتمبر ابتداء من الساعة 7 مساءاً والدعوة عامة لجميع محبي العزف والموسيقى وكذلك هي فرصة فريدة لمشاهدة بعض أفضل الموسيقيين في اسطنبول. وسيتم في هذا الحدث تقديم الوجبات الخفيفة من قبل "Carnaval Food Truck".

عرض مسرحي كوميدي في جامعة بوغازجي:

يقدم نادي الكوميديا في جامعة "بوغازجي" عرضاً مسرحياً هزلياً باللغة الإنكليزية يوم الخميس 26 سبتمبر. يقام العرض في مسرح "Demir Demirgil" الواقع في المقر الجنوبي في حرم الجامعة وذلك في الساعة 8 مساء سيشمل العرض ثمانية ممثلين كوميديين جدد من تركيا وخارجها، سيؤدون عروضاً باللغة الإنجليزية. الدعوة عامة للجميع ويوصى بالحجز لغير الطلاب حتى يتمكنوا من دخول الحرم الجامعي. سيتم التبرع بجميع عائدات هذا الحدث لجمعية الشباب المتطوع متعدد الثقافات "إسطنبول وأنا"، المكرسة لمساعدة النازحين والمحرومين في إسطنبول.