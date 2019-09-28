انطلاق مهرجان مرمريس الدولي الت14 للموسيقى

انطلقت أمس في مدينة مرمريس السياحية، الدورة الـ14 من "مهرجان مرمريس الدولي للموسيقى"، بمشاركة 400 فنان وموسيقي من 7 دول أوروبية.

وينظم المهرجان في ولاية موغلا غربي تركيا، من قبل جمعية الأوركسترا الفيلهارمونية في مدينة مرمريس السياحية، لغاية 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأقيمت الحفلة الأولى للمهرجان في مركز "أرموت ألان" الثقافي، بمشاركة العازفون المنفردون لال قره علي أوغلو، وسزاي قوجا بيك، وبالين غوفن.

وأعرب رئيس جمعية الأوركسترا الفيلهارمونية، أحمد الطن أوز، عن فخره بالتعريف للعالم عن المدينة التركية الشهيرة "مرمريس" عبر الموسيقى العالمية.

وأضاف أنه خلال المهرجان سيتم إقامة حفلات موسيقية كلاسيكية على مدار 20 يوميا، من قبل 150 مجموعة موسيقية تضم 400 فنان وموسيقي من 7 دول أوروبية.

وأشار إلى أنه ستقام خلال المهرجان عروضا للرقصات الشعبية إضافة إلى حفلات الموسيقا المعاصرة.