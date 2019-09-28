تركي يبدع في صناعة التحف من الخشب بعد عجزه عن اللحاق بركب التعليم

في ورشة مساحتها مساحته 25 مترا مربعا، يبدع المواطن التركي فاتح محمد سازار، منذ 53 عاما، أدوات للزينة مصنوعة من مواد خشبية، يكسب من بيعها قوت يومه.

لم يتمكن سازار، المقيم في ولاية إسبرطة (وسط)، من الالتحاق بالجامعة بسبب وضع عائلته الاقتصادي، وبدل الدراسة، توجه نحو العمل في ورشة تُنتج مواد الزينة الخشبية.

لاحقا، افتتح ورشة لإنتاج مصنوعات خشبية، حيث يُنتج بصبر وتفانٍ بيوتا وسفنا وألعابا خشبية يبيعها ويكسب منها لقمة عيشه.

وفي حديثه للأناضول، قال سازار، إنه كان لديه فضول لصناعة أعمال الزينة الخشبية منذ سنوات دراسته الابتدائية، موضحا أن كثيرا من طلاب الهندستين المعمارية والمدنية يزرونه للاطلاع على أعماله.

وأشار أن المثابرة هي المعيار الأساسي لنجاحه، حيث أصر على مواصلة العمل في فترة لم تشهد منتجاته اهتماما، مشيرا أن حب المهنة معيار آخر للنجاح.