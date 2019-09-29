فنان تركي يبدع في رسم لوحاته بالقهوة

يستخدم الرسام التركي، ساكن سكاريا، القهوة كبديل للطلاء في إتمام رسوماته التي يقوم بها في إحدى المحال التاريخية بمدينة صفران بولو التابعة لولاية قره بوك.

ويهدف ساكن، 52 عاما، إلى فتح معرض كبير يعرض فيه أعماله الفنية المُنجزة بالقهوة التي يندر استخدامها في الأعمال الفنية.

وقال سكاريا إنه اهتم بالرسم منذ نعومة أظفاره، ومع مرور الوقت زاد اهتمامه وعمله في مجال الرسم.

وأضاف سكاريا أنه عمل في مهنٍ أخرى غير الرسم، غير أنه لم يترك الرسم طوال 20 عاما.

وأوضح سكاريا أنه لم يدرس الرسم، إلا أنه مارسه منذ الطفولة وأبدع فيه مع مرور الوقت.

وفيما يتعلق باستخدامه القهوة في الرسم، قال سكاريا إن كل رسام عرفه أضاف له قيمةً في مجال الرسم، لكنه أكّد أنه لم يقلد أحدا إلى الآن.

وتابع أن استخدامه للقهوة جاء بعد استخدامه لها في تقوّية الطلاء، لكن حاول في إحدى المرات استخدام القهوة فوجدها أحب إليه من الطلاء، ليداوم على استخدامهh كبديل جذري.

وختم سكاريا حديثه بالإشارة إلى أنه يهدف إلى افتتاح معرض يصل من خلاله إلى مجموعةٍ كبيرةٍ من الناس.