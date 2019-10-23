5.9 مليون دولار ثمن لوحة رسام عثماني في مزاد بريطاني

بيعت لوحة الرسام والخبير البارز في الفن العثماني "عثمان حمدي بك " في مزاد أقيم في المملكة المتحدة بمبلغ 5.9 مليون دولار. وقد عرضت دار "سوثبي" للمزادات في لندن لوحة الفنان العثماني "تعليم القرآن في المسجد الأخضر" التي يرجع تاريخها لـ 129عاماً.

وزخر المزاد بالعديد من الأعمال البارزة الأخرى التي شهدت اهتماماً كبيراً من عشاق التحف والفنون.

وكانت لوحة أخرى من لوحات الفنان "عثمان حمدي بك" قد بيعت الشهر الماضي في مزاد بالمملكة المتحدة مقابل أكثر من 7.5 مليون دولار.

يذكر أن الفنان التركي البارز "عثمان حمدي بك" جسّد مشاهد من الإمبراطورية العثمانية والشرق الأوسط بلوحات شديدة الانسجام مع الواقع، وهو من أسّس أكاديمية إسطنبول للفنون الجميلة المعروفة اليوم في تركيا باسم "جامعة معمار سنان للفنون الجميلة".

كما أسس متحف إسطنبول للآثار.

وقام الفنان بإجراء حفريات أثرية اكتشف من خلالها العديد من التحف والروائع العالمية عرض جلّها في متحف الآثار.

وتعد لوحة "مدرب السلاحف" التي رسمها بين عامي 1906-1907 واحدة من أهم أعماله وهي موجودة في متحف الآثار في إسطنبول.