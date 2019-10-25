مدينة إسطنبول بعيون فنان تركي سريالي.. سحر على سحر

ينظر المصمم السريالي التركي ياسين يامان إلى مدينة إسطنبول، بعين مختلفة فتراها في لوحاته تسبح في عالم الخيال والفنتازيا، وهو ما يثير إعجاب الجمهور لأنها تمنحهم الفرصة للقيام برحلة في دنيا الأساطير.

يعمل ياسين يامان مصمم غرافيك فيما تتناول تصاميمه السريالية مدينة إسطنبول ومبانيها الرمزية التي كانت مصدر إلهام لكثير من الفنانين والأعمال الفنية على مر التاريخ.

ويقوم يامان بدمج المناظر الخلابة في إسطنبول مع قدرة مخيلته باستخدام فن التلاعب الرقمي لينتج تصاميمه التي تحظى بإعجاب كبير، وتساهم في رفع الوعي تجاه الآثار التاريخية والمناطق الأثرية.

ويستخدم يامان العناصر الحيوانية في معظم تصاميمه كما يستخدم أحياناً صوراً ظلية لشخصيات غيرت مجرى التاريخ.

وفي مقابلة مع الأناضول، تحدث يامان (35 عاما) عن هوايته التي زادت من شعبيته في مدة قصيرة.

قال إنه ولد في حي السليمانية، في إسطنبول، وأمضى طفولة سعيدة مع أصدقائه في تلك المنطقة التاريخية.

كان في طفولته يرغب في أن يصبح لاعب كرة قدم إلا أنه بدأ في الاهتمام بفن التصميم بناء على اقتراح من مدرس علم الاجتماع في المدرسة الثانوية.

وأشار يامان إلى أنه اكتشف موهبته أثناء قيامه بالرسم على مقاعد الفصل في المدرسة الثانوية. كان المدرسون يرفضون ذلك إلا أن أحد المعلمين شجعه ونصحه بدراسة التصميم طالما هو يمتلك الموهبة.

ولفت إلى أنه اتجه بكل حماس للعمل على التصاميم مع انتشار الحاسب الآلي وأن حماسه ازداد بعد ظهور برنامج "فوتوشوب"، الخاص بالرسوم وتعديل الصور، في الأسواق.

وتابع "في تلك الفترة بدأت اسمع كثيراً عن برنامج فوتوشوب وبدأت في تجربته وأعجبني كثيراً وقلت في نفسي يمكنني أن أقوم بهذا العمل".

وأوضح يامان أنه لم يتمكن من الالتحاق بالجامعة التي كان يريدها وأنه عمل في عدة أماكن وقام بالكثير من الأعمال من بينها تنظيف الحافلات من أجل الحصول على المال الكافي للالتحاق بأكاديمية التصميم.

ثم تلقى تعليماً جيداً عن التصميم وكانت الأكاديمية تساعد على توفير فرص عمل للناجحين في الدورة التدريبية وبتلك الطريقة وجد عملاً كمصمم مواقع إنترنت.

وبخصوص استخدامه العناصر الحيوانية بكثرة في تصاميمه، قال يامان إنه يحب إسطنبول ويحب الحيوانات خاصة الحيوانات الكبيرة والمفترسة ولذلك يقوم بجمعهما معاً في تصاميمه.

وأضاف يامان أنه يعشق إسطنبول خاصة شبه الجزيرة التاريخية، وأنه يقوم منذ عشرة سنوات بزيارة المناطق التاريخية والأماكن الأثرية التي لا تلقى الاهتمام اللازم، كلما سنحت الفرصة بدراجته الهوائية.

وأشار إلى أنه يسعى لرفع الوعي تجاه المناطق التاريخية من خلال تصاميمه وأنه يرى أنه نجح في ذلك إلى حد ما.

وأوضح أن رؤية الآثار التاريخية بشكل سريالي غير الشكل المألوف يزيد الاهتمام بها ويجعلها تستقر أكثر في الأذهان.

ولفت إلى أنه يخطط لعمل يتناول الأبنية التاريخية في إسطنبول وسيكون اسمه "قديماً وحديثاً".

وقال يامان إنه بدأ في استخدام حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام" بصورة نشطة اعتباراً من بداية العام.

وذكر أن أعماله التي ينشرها على صفحته بـ"إنستغرام" تلقى إعجاباً كبيراً من المتابعين الذين زاد عددهم بسرعة.

وأضاف أنه يتلقى رسائل واقتراحات من ولايات كثيرة تقترح عليه تناول الولايات التركية الأخرى في تصاميمه، مشيرا إلى أنه يفكر في القيام بذلك بالفعل لكن بعد الانتهاء من تناول آثار وتاريخ إسطنبول التي يعرفها جيدا.