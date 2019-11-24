معلمون وطلبة أتراك يحولون مدرستهم إلى معرض فني تخليداً لأبطال الوطن

حوّل معلمون وطلبة في ولاية زونغولداق شمال غربي تركيا جدران مدرسة ثانوية إلى معرض فني يخلد ذكرى أبطال الوطن ومبدعيها من الفنانين.

إذ اكتست جدران مدرسة "نيهاد قانطرجي أناضولو" الثانوية في قضاء "تشايجوما" برسومات تجسد الأبطال الوطنيين والفنانين الأتراك من الرجال والنساء.

ومن أبرز هذه الرسومات، التي تعاون في إبداعها المعلمون والتلاميذ، رسم لمؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك.

وقالت المعلمة أيتين إينال أوغلو، للأناضول، إن هذا المشروع المتواصل يهدف إلى خلق محيط إبداعي للتلاميذ، وسيشمل جميع أقسام المدرسة.

وأضافت إينال أوغلو أن تزيين المدرسة برسومات جميلة؛ من شأنه أن يعزز قدرة الإبداع عند التلاميذ، ويجعل قدومهم إلى المدرسة عن حب وقناعة.