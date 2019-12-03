رحيل الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم

توفي صباح اليوم المطرب الشعبي المصري الشهير شعبان عبد الرحيم، الذي عرف بأغنية "أنا بكره إسرائيل"، إثر وعكة صحية ألمت به، حسب إعلام حكومي.

وقالت صحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة، إن شعبان عبد الرحيم توفي عن عمر ناهز 62 عاما؛ إثر تدهور حالته الصحية في مستشفى عسكري جنوبي القاهرة.

يذكر أن أشهر أعمال عبد الرحيم أغنية أنا "بكره إسرائيل"، التي استوحاها من أحداث الانتفاضة الفلسطينية، وأثارت ردود فعل كبيرة محليا وعربيا.

كما قام المطرب الراحل ببطولة أفلام سينمائية أبرزها "فلاح في الكونجرس" و"مواطن ومخبر وحرامي".

ومعروف عن المطرب الشعبي الراحل الاشتباك مع الأحداث السياسية داخل مصر وخارجها من خلال إطلاق أغان شعبية، لكن ذلك جعله محورا للجدل بين مؤيدين ومعارضين.