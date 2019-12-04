مجلة "فوغ" للأزياء تدعو للاعتناء بالملابس ونقلها إلى الجيل التالي

دعت "آنا وينتور"، رئيسة تحرير مجلة "فوغ" للأزياء والموضة، الجمهور إلى الاعتناء بالملابس وإعادة ارتدائها وحتى نقلها إلى الجيل التالي. وذلك تعزيزاً لمفهوم الاستدامة وتقليلاً للإثارة التي ترافق عالم الأزياء، في خطوةٍ تَحدُّ من فرط الاستهلاك الذي بات شائعاً في أيامنا الحالية.

وقالت "وينتور" التي تعتبر واحدةً من أكثر الشخصيات نفوذاً في صناعة الأزياء، إن القطاع "تراجع قليلاً" في سعيه للتنوع والشمولية، وبالرغم من التأثير الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي، فإن "فوغ" ستبقى معياراً للأناقة والأزياء.

وتحاول العديد من العلامات التجارية تحسين أداءها البيئي، وجذب المستهلكين من خلال سلامة البيئة وثقافة الاستدامة. وشددت "وينتور" التي ظلت على رأس مجلة "أمريكان فوغ" لأكثر من 30 عاماً، إن مصممي الأزياء يجب أن يهتموا بجودة الملابس وملائمتها بل ويمرروها إلى الأجيال الأصغر سناً.

وقالت: "أعتقد بالنسبة لنا جميعاً، أن ذلك يعني الحاجة إلى التركيز بشكل أكبر على إتقان الحرفة والإبداع فيها، وعلى الحد من إنتاج الملابس التي تدعو أصحابها للتخلص منها على الفور. نريد أن نحدث جماهيرنا وقرائنا حول ثقافة الاحتفاظ بالملابس التي يملكونها، وتقييمها باستمرار وارتداءها مراراً وتكراراً، وربما تسليمها للابن أو البنت، وهي بحالة جيدة".

ومن الجدير ذكره أن تقريراً صادراً عن شركة الاستشارات الإدارية "ماكينزي وشركاه" في عام 2016، |أوضح أن إنتاج الملابس العالمي تضاعف بين عامي 2000 و 2014، حيث ارتفع عدد الملابس التي يتم شراؤها سنوياً بنسبة 60%.