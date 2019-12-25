البركة-تركيا تنظم معرضاً للخط العربي في العاصمة الإيطالية

تواصل مجموعة "البركة-تركيا" المصرفية الإسلامية، جهودها الرامية لتعزيز انتشار فن الخط العربي الإسلامي والحفاظ عليه. وقد أقامت لهذا السبب معرضاً للخط العربي في العاصمة الإيطالية روما.

تم افتتاح المعرض الذي يُبرز فن التخطيط والتذهيب وفنون الرسم على الرخام باعتبارها من أهم فروع الفن التركي الإسلامي التقليدي، في 13 ديسمبر في معهد "يونس إمرة" التابع للحكومة التركية في روما.

وحضر الافتتاح كل من "إلفان حجي أفندي أوغلو"، وكيل السفارة التركية في روما، و"جان موتلور"، وكيل السفارة التركية في الفاتيكان و"حسن ألتونداغ"، نائب رئيس مجموعة البركة-تركيا.

وقال "ألتونداغ" إن مجموعة البركة لطالما قامت بأنشطة هامة في مجال الثقافة والفنون، خاصة في مجال الخط العربي. وأضاف: "نحن نتخذ خطوات مهمة لتطوير الفنون الخطية والإضاءة والرسم على الرخام في جميع أنحاء العالم بهدف التعريف والترويج لها. ويسرنا للغاية أن نعرض مجموعة مختارة من الأعمال الفنية المميزة الخاصة بالبركة في هذا المعرض في روما".

وأوضح أن المعروضات الفنية لمجموعة البركة قد زارت كلاً من الولايات المتحدة وكوبا والمجر وبولندا والنمسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا.

وقال: "نأمل أن تلهم هذه الأعمال أجيال المستقبل على حمل تراثنا الثقافي بمستوى عالٍ من المسؤولية. وسنواصل عرض أعمال الخط العربي لمجموعة البركة على محبي الفن في مختلف البلدان".