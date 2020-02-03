فنان ألماني يخادع تطبيق غوغل مابس ويتسبب بازدحام مروري افتراضي في برلين

تسبب فنان ألماني بازدحام كبير في حركة السير في في العاصمة الألمانية برلين، على الأقل وفقا لخرائط غوغل، وإليكم ما حدث.

ملأ الفنان "سيمون فيكرت" عربة يدوية صغيرة بـ99 هاتفاً محمولاً وسار بها في شوارع برلين.

ووفقاً لمقطع فيديو على قناة الفنان على يوتيوب؛ كانت الشوارع مع كل خطوة للفنان على الطريق تتحول على تطبيق غوغل مابس Google Maps من اللون الأخضر إلى اللون الأحمر الداكن إشارة إلى وجود ازدحام في حركة المرور.

وحصل الفيديو الذي يحمل عنوان "Google Maps Hacks by Simon Weckert" على أكثر من ربع مليون مشاهدة في غضون ساعات وسط اندهاش كامل من أن خوارزمية غوغل لم تستطع اكتشاف الخدعة.

تفسير العملية بسيط: يحسب غوغل عدد الأشخاص الذين يستخدمون تطبيق غوغل مابس Google Maps. وبناءً على عدد الأشخاص الموجودين في منطقة واحدة تُظهر الخرائط أن ثمة بطئ في حركة المرور. ولا يأخذ التطبيق في الاعتبار المشاة، ولهذا السبب اختار الفنان الألماني السير وسط شوارع برلين شبه الفارغة. ونظريا، "رأى" تطبيق غوغل أن الحركة بطيئة والكثافة العالية للمستخدمين له وحوله آلياً إلى "ازدحام" وهكذا ظهر بالنسبة لجميع المستخدمين حول العالم.

هذا، وتطبيق غوغل مابس Google Maps عبر الإنترنت هو جزء أساسي من حياتنا اليومية، وربما يكون لهذا "الاختراق" آثار كارثية عليها أو أن يستخدم بطريقة ضارة.

على أمل أن يعمل غوغل على إصلاح الخوارزمية الخاصة بالتطبيق ما يمكنه من اكتشاف التأثيرات المزيفة في الحياة الواقعية.