من إسطنبول.. المنشد محمد أبو راتب يعود إلى جمهوره بألبوم جديد

كشف المنشد السوري الشهير، محمد أبو راتب، أنه بصدد إطلاق ألبوم جديد له بعنوان "بالحب عائد أنا"، وذلك من مدينة إسطنبول التركية، خلال حفل يقام في 21 آذار/مارس الجاري.

وفي حوار مع وكالة الأناضول، بين أبو راتب أن الألبوم الجديد يتألف من 10 أناشيد وموالين، تنوعت ما بين الدعوي والابتهالي والمديح والوطني والإنساني، وسيصدر الألبوم بثلاث نسخ، ويشاركه في الحفل منشدون آخرون.

وحول إقامته في تركيا أوضح أبو راتب أنه يرغب بمواصلة العمل الأكاديمي، وتأليف مجموعة من الكتب المتنوعة، إضافة لعمله في الموسيقا والإنشاد.

وأكد على دور تركيا الكبير والمقومات التي جعلتها قبلة عشاق الجمال والحرية والحياة المريحة والحديثة، ما دفعه إلى القدوم إليها للإقامة والعمل.

ويضيف أبو راتب في هذا الصدد: "اتخذت قراري وجئت من أشهر إلى هذا البلد الكريم والطيب أهله، طامحاً لإعادة أبو راتب لجمهوره من جديد نحو الغناء الهادف، والنشيد الملتزم الذي يحيي القلوب وينير العقول".

وكشف المنشد الشهير، عن مشروعه الجديد وهو ألبوم بعنوان "بالحب عائد أنا"، كتبه مجموعة من الشعراء، منهم الشاعر الراحل سليم عبد القادر، والعلامة يوسف القرضاوي، وخالد هنداوي.

وأكد أبو راتب أن الألبوم "سيصدر بثلاث نسخ الأول من دون إيقاع، والثاني بإيقاع فقط، ونسخة بالموسيقا"، مهديا الجمهور مقطعين من هذا الألبوم، منشدا أمام عدسة الأناضول إحدى قصائده.

ويطلق الألبوم الجديد في 21 آذار/ مارس المقبل، بحفل مهيب في مهرجان إسطنبول الإنشادي الأول بمنطقة باشاك شهير بمدينة إسطنبول.

وسيشارك في الحفل عدد من الأصوات الشابة، ومنشدين آخرين احتفاء بعودة أبو راتب.

ويطمح أبو راتب لمواصلة العمل الأكاديمي والتفرغ للتدريس والطلبة والمتابعة في مجال الإنتاج الفني بعد أن أطلق خلال السنوات العشر السابقة ألبوماً واحداً هو "ربيع الشام" الذي رافق الثورة السورية والربيع العربي.

ويسعى لتدريس بعض المواد حول الموسيقا العثمانية والعربية، وبعض المواد في الفكر العربي والإسلامي والتربوي، تتوج بافتتاح أكاديمية للفن الهادف.