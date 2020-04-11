موسيقار تركي يبدد ضجر المسنين الملتزمين منازلهم بسبب كورونا

يتجول عازف الموسيقى التركي طولغا آقغول في شوارع ولاية تونج إيلي شرقي تركيا حاملا آلة الساز للترفيه عن المسنين والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، ويلتزمون بالبقاء في المنزل في إطار التدابير المتخذة لمكافحة انتشار وباء كورونا.

تخرج آقغول (23 عاما) من كلية العلوم الاقتصادية والإدارية قسم الزراعة العضوية بجامعة مونزور، ويقول إنه تعرف على الموسيقى خلال سنوات دراسته بالجامعة، وإنه يعزف منذ 4 سنوات.

قرر أقغول عزف الموسيقى في الشوارع من أجل إدخال البهجة على قلوب المسنين الملتزمين بالبقاء في الحجر المنزلي، عندما ذهب لزيارة جدته المسنة، قبل أسبوع.

وفي ساعات محددة من اليوم، يتجول آقغول في الشوارع ويقوم بالعزف وأداء أغانٍ تراثية أمام المسنين الذين يستمعون إليه من شرفات المنازل وأمام الأبواب مع مراعاة الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي. كما يشارك بعضهم بالغناء ليتحول المشهد إلى حفل مصغر.

وأشار أقغول أن السكان في المدينة رغم قلة عددهم يتصرفون بوعي لمكافحة انتشار وباء كورونا ويلتزمون بالبقاء في منازلهم وعزل أنفسهم.

وأضاف أن المسنين يشعرون أحياناً بالملل من البقاء دائماً في المنزل لذلك فكر في الترفيه عنهم.

وتابع: "أقوم بعزف الموسيقى في المنزل لأنني لاحظت أن المسنين الذين يعيشون معنا في الحي أيضا لا يقضون أوقاتاً ممتعة ويشعرون بالملل".

واستطرد: "حاولت أن أضيف شيئاً جديداً خلال هذه الفترة. إنهم يستمتعون كثيراً بسماع الموسيقى والأغاني الشعبية التراثية ويتجاوبون معي".

ومضى قائلًا: "عادة ما أحاول غناء أشعار من التراث وأغاني عاشق ويسل وخليل داود ونشأت أرتاش" وهم من مشاهير الموسيقيين التراثيين في تركيا.