وكالة الأناضول تعلن نتائج مسابقة "جوائز إسطنبول لأفضل صورة"

أعلنت وكالة الأناضول نتائج مسابقة "جوائز إسطنبول لأفضل صورة" بنسختها السادسة، التي تنظمها سنوياً. وقد فاز المصور الصحفي "ييك في لام"، من هونغ كونغ، على لقب "مصور العام".

وضمن التدابير المتخذة لمكافحة كورونا، قام فريق تكنولوجيا المعلومات في وكالة الأناضول بإنشاء منصة خاصة على شبكة الإنترنت للإعلان عن أسماء الفائزين.

وحددت لجنة التحكيم الدولية، التي اجتمعت افتراضيا في 24-25 يونيو، أفضل مصوري العام في فئات "الصورة الخبرية" و"الصورة الخبرية المتسلسلة" و"الصورة الرياضية" و"الصورة الرياضية المتسلسلة".

وتعرض الأعمال الفائزة في نسخة هذا العام من المسابقة، ملخصا عن أحداث عام 2019 بداية من هونغ كونغ وانتهاء بغزة.

وحصل المصور الصحفي "ييك في لام" على الجائزة الأولى في فئة "الصورة الخبرية" عن صورته التي حملت عنوان "احتجاجات هونغ كونغ".

وأحرز المصور محمود الهمص، المركز الثاني في الفئة ذاتها عن صورة التقطها لصالح وكالة "فرانس بريس"، بعنوان "جنازة في غزة".

كما حاز على المركز الثالث في نفس الفئة، المصور الصحفي لدى "رويترز" إبراهيم أبو مصطفى عن صورة التقطها لمائدة إفطار بين الأنقاض في فلسطين.

وتمكن المصور الصحفي "فاليريو بيسبوري" من إحراز المركز الأول في فئة "الصورة الخبرية المتسلسلة" عن سلسلة صور التقطها في سجون إيطاليا، حملت عنوان "المحكوم".

وحاز "ييك في لام" مجددا على المركز الثاني في فئة "الصورة الخبرية المتسلسلة" عن سلسلة صور حول احتجاجات هونغ كونغ، فيما حصل "آلان شرودر" على المركز الثالث عن سلسلة صور بعنوان "حماية إنسان الغاب".

وحصل "جاكوب بورزيخي" على المركز الأول في فئة "الصورة الرياضية" عن صورة نُشرت في بولندا، حملت عنوان "لاعبي الجمباز".

وفاز المصور الصحفي البريطاني، ريتشارد هيثكوت، بالجائزة الثانية، عن صورة التقطها خلال مباراة بين الملاكم الأمريكي، آندي رويز جونيور، والبريطاني أنتوني جوشوا، بعنوان "البطولة لمرتين"، والجائزة الثالثة، حاز عليها المصور أندريا ستاشيولي، عن صورته بعنوان " الغواص".

وفي "الصورة الرياضية المتسلسلة" فاز المصور الرياضي الأسترالي "آدم بريتي" بالجائزة الأولى والثانية عبر صورتين له، تحمل الأولى اسم "بداية التسلق الرياضي في الأولمبياد"، و الثانية عن الرياضيين المعاقين.

والجائزة الثالثة حصل عليها مصور وكالة فرانس برس، فرانك فايف عن صورته "مسابقة الدراجات الهوائية".

وحصل "ييك في لام" صاحب صورة العام على جائزة بقيمة 8 آلاف دولار، في حين حصل الفائزون بالمراتب الأولى ببقية الفئات على جوائز بقيمة 5 آلاف دولار، والمراتب الثانية بقيمة 3 آلاف دولار، والثالثة بقيمة 1500 دولار.

للحصول على معلومات مفصلة عن الصور الفائزة يمكن زيارة الموقع الالكتروني http://istanbulphotoawards.com/.

وتعتبر مسابقة "جوائز إسطنبول لأفضل صورة" التي تنظمها وكالة الأناضول سنويا، وترعاها الخطوط الجوية التركية ووكالة التعاون والتنسيق (تيكا)، واحدة من أهم المسابقات العالمية في هذا المجال.