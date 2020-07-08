عرض أعمال المصور التركي "آرا غولر"  في مزاد افتراضي في إسطنبول

يقام في إسطنبول يوم الأحد 12 يوليو مزاد لصور وأعمال المصور الصحفي والفوتوغرافي "أرا غولر" الملقب بـ "عين إسطنبول" تعرض فيه صوره الشهيرة بالأبيض والأسود التي تظهر تفاصيل نادرة عن مدينة إسطنبول وسكانها. يتم تنظيم المزاد عبر الإنترنت بسبب إجراءات السلامة الصحية من قبل منظمة "إسطنبول مزايدة".

وستعرض في هذا المزاد ست صور فوتوغرافية تحمل ختم "آرا غولر" الشخصي وتوقيعه الأصلي. وهي مطبوعة على ورق خاص. وما يزيد في تميزها أكثر هو نسيجها المصنوع من القطن بنسبة 100% ونوعيتها الجيدة التي تجعل تصنيفها عالياً بين معروضات المتاحف.

ويمكن رؤية الأعمال التي تشمل صوراً لشخصيات مشهورة بالإضافة إلى صورٍ التقطها "غولر" في إسطنبول ومدن مختلفة في تركيا، في صالة عرض "نيشان طاشي" قبل المزاد.

وعبر مسيرته المهنية الحافلة التقط المصور "غولر" الذي ينحدر من أصل أرمني العديد من المشاهد التي وثقت أحداثاً وتواريخ هامة وتركت أرشيفاً ذاخراً يروي الكثير من القصص. ولم يكن "غولر" يرى نفسه فناناً أبداً أثناء عمله في الصحافة، لكن أعماله تعكس موهبته الفذة في التصوير إذ اتصفت لقطاته باستحضار الجوانب العميقة والمؤثرة للمشهد.

في عام 1953 التقى "غولر" بالمصور الفرنسي المبدع "هنري كارتييه بريسون" وانضم معه إلى وكالة "باريس ماغنوم". وصنفته مسابقة "المقتطفات السنوية للتصوير الفوتوغرافي" المنشورة في المملكة المتحدة، بأنه أحد أفضل سبعة مصورين في العالم. وفي نفس العام تم قبوله في جمعية المصورين الأمريكية، وكان العضو التركي الوحيد فيها. وفي العام التالي أصبح رئيس هيئة التصوير في مجلة "حياة" التركية. ثم بدأ في عام 1958 عمله كمصور صحفي في الشرق الأدنى

لمجلات Time-Life و"Paris-Match" و"Der Stern". وفي عام 1962 حصل على لقب "سيد لايكا" الذي مُنح لعدد قليل جداً من المصورين الفوتوغرافيين، وذلك في مسابقة نظمتها شركة "لايكا" لصناعة العدسات والكاميرات في ألمانيا.

أجرى "غولر" العديد من المقابلات وصوّر الكثير من الشخصيات الشهيرة، مثل "ونستون تشرشل" و"إنديرا غاندي" و"ألفريد هيتشكوك" و"سلفادور دالي" و"بابلو بيكاسو". واستخدمت أعماله التي تأرشف مجالات عدة في الفن وحياة الفنانين في العديد من الكتب والدوريات. توفي المصور المبدع "غولر" في 17 أكتوبر عام 2018.