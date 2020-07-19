ورشة لفن الرسم بالقهوة في إسطنبول

نظم عدد من الرسامين الأتراك، الأحد، ورشة للرسم بالقهوة في منطقة كوزتبه بمدينة إسطنبول.

ويعتمد هذا النوع من الورش، على رسم لوحات بالقهوة والماء، والاستغناء عن الألوان الأخرى.

وأشارت المشرفة على الورشة مجلى بايلماز، إلى أنّ هذه الفعالية ينظمونها في المقهى التابع لمعرض الرسم، وهي طريقة أصبحت منتشرة في كافة أنحاء العالم.

ولفتت إلى أنهم حددوا عدد المشاركين في الورشة بـ 10 رسامين، لتحقيق التباعد الجسدي بسبب كورونا.

من جانب آخر، لفت الرسام أرجان بايا إلى أنّه لأول مرة يجرب الرسم بالقهوة، وأنه اختار منظرا لمدينة إسطنبول.

من جانبه، أوضح الرسام أميرهان مراد أركون، أنّ الرسم بالقهوة بسيط، والصعوبة فيه تكمن فقط في التجربة الأولى.