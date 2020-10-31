تركيا.. متحف تماثيل الهواء الطلق يجذب عشاق الفن

يجذب متحف الهواء الطلق للتماثيل، اهتمام عشاق ومحبي الفن بولاية أسكي شهير وسط تركيا، حيث يضم المتحف تماثيل للنحات متين يوردانور.

ويضم المتحف 100 تمثال يجسد شخصيات تركية وطنية، وتاريخية، ورموز لمدينة سيفيري حصارالتابع لأسكي شهير، والتي تبعد 120 كم عن العاصمة أنقرة.

وقال رئيس بلدية سيفيري حصار "حميد يوزغوللو" للأناضول، إنه فخور بوجود متحف الهواء الطلق للتماثيل في مدينته.

وأضاف أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الزوار حيال المتحف الذي افتتح في 2017، مؤكداً أن أكثر من مليون شخص زاروا المتحف منذ افتتاحه ولغاية اليوم.

وأشار إلى أنهم يهدفون إلى تعريف مدينتهم للعالم عبر متحف الهواء الطلق للتماثيل.

من جانبه قال حمزة أوزيولكو، الذي جاء إلى المنطقة من إسطنبول ، إن جمال طبيعة وثقافة منطقة سيفري حصار رائع، ويجب على الجميع رؤية متحف الهواء الطلق للتماثيل.