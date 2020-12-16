حلواني تركي ينتج "بقلاوة" خالية من المنتجات الحيوانية تلبية لطلبات النباتيين

خضعت حلوى "البقلاوة" إحدى أشهر الحلويات التركية وربما الأكثر شعبية على مستوى البلاد مؤخراً، لعملية تحول أخرجت منها العناصر الحيوانية لتصبح مناسبة للنباتيين. إذ تحضّر "البقلاوة" عادة من طبقات من رقائق العجين والكثير من الزبدة والبيض والفستق. لكن أحد صناع الحلويات المهرة من ولاية غازي عنتاب جنوب شرق تركيا، موطن البقلاوة المحبوبة، تمكن من إضفاء لمسة عصرية على الحلوى التقليدية باختيار مكونات نباتية.

وفي معرض حديثه مع وكالة الأنباء، قال "عمر جلبي أوغولاري" خبير البقلاوة، إن شركته تمكنت من إنتاج بقلاوة نباتية متطابقة في اللون وطريقة التقديم مع النموذج التقليدي غير النباتي. وقال إن الطلب على البقلاوة النباتية آخذ في الارتفاع مع تلقيهم طلبات جديدة كل أسبوع.

وقال "جلبي أوغولاري" إنه سعيد لأن الأشخاص النباتيين يمكنهم الآن تذوق هذه الحلوى التركية الشهيرة. مشيراً إلى أن الكثير من العملاء النباتيين طلبوا من شركته التوصل إلى حل مبتكر.

وأضاف: "لا توجد في البقلاوة النباتية أية كمية من الزبدة، ونستخدم بدلاً عنها زيت جوز الهند. ولا نضيف الحليب أو البيض إلى العجينة، رغم أن عدم استخدام البيض يجعل دهك العجين وتحضيره أمراً صعباً للغاية. نحن نحاول الاحتفاظ بالعجين رقيقاً قدر الإمكان ونمده على شكل طبقات بمنتهى العناية".

ومع أن صنع "البقلاوة" النباتية أمر ممل للغاية ويواجه تحديات كبيرة على مستوى تحضير العجين لكن "جلبي أوغولاري" يؤكد على أن الأمر يستحق كل ذلك العناء.