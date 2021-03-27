تركيا.. أدوات تجميل "زعفران بولو" تحظى بشهرة عالمية

تحظى أدوات التجميل المصنوعة من الزعفران، في منطقة "سافران بولو" في ولاية قرابوك شمالي تركيا، بإقبال كبير من السياح المحليين والأجانب على حد سواء.

وأخذت سافران بولو أو "زعفران بولو"، اسمها من هذه "النبتة السحرية"، كما تمتلك شهرة عالمية كبيرة بفضل إدراجها ضمن لائحة اليونسكو للتراث العالمي.

ويستخدم الزعفران في مجالات عديدة، مثل صناعة الدهان، والأدوية، والأغذية، فضلا عن مستحضرات التجميل.

وللزعفران القدرة على صبغ سوائل بلونه تعادل 100 ألف ضعف وزن الكمية المستخدمة منه، ويتم استخراج نصف كغ فقط منه من 80 ألف زهرة زعفران، ما يجعله "أغلى نبتة في العالم"، حيث يبلغ سعر الكيلو الواحد حوالي 40 ألف ليرة تركية (قرابة 5 آلاف دولار).

وتنتج المنطقة نحو 25 كغ من الزعفران سنويا، يجري استخدام جزء منها في صناعة أدوات التجميل، وسط إقبال كبيرة من السياح، الأمر الذي يبعث السعادة في نفوس المنتجين.

وقال منتج أدوات التجميل حسني أوزدمير، إن الزعفران يعتبر النبتة الأكثر شهرة في المنطقة.

وأضاف أن الزعفران يدخل في صناعة مجالات كثيرة، أبرزها الأغذية والتجميل، حيث تُستخدم في إنتاج عدد كبير من مستحضرات التجميل مثل الصابون، والكريمات، والكولونيا.

ولفت إلى أن منتجات التجميل بالزعفران تتمتع بشهرة واسعة على مستوى العالم.

وأضاف أن زوار المنطقة يولون اهتماما كبيرا بالزعفران وكافة المنتجات التي يدخل في صناعتها، وخاصة مستحضرات التجميل، معربا عن بالغ امتنانهم جراء هذا الإقبال من السياح المحليين والأجانب.