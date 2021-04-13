أسبوع الموضة يبدأ اليوم في إسطنبول افتراضياً

يجمع أسبوع الموضة الذي انطلق اليوم بشكل افتراضي في إسطنبول، المهتمين بصناعة الأزياء معاً ويساعدهم على تجاوز حدود تركيا والانطلاق إلى الساحة العالمية. ويعقد الحدث الرقمي بين 13 و 16 أبريل/نيسان الجاري.

وسيتم على هامش العروض هذا العام عرض 30 فيلماً قصيراً حيث تلتقي الموضة بالفن المرئي خلال الحدث الذي يستمر 4 أيام. كما سيقدم أسبوع الموضة والأزياء أيضاً فسيفساء إسطنبول الثقافية للعالم بأسره مع شعار "اسطنبول مجتمعة معاً".

وستحتل مجموعات المصممين الشباب مركز الصدارة على المنصة في اليوم الأول، كجزء من مشروع الجيل الجديد. وبعد عرض تقديمي للمشروع، سيفتتح "محمد أمير أوغلو" العرض بتصميماته الفريدة وتليه "سيرين أوجاك" ثم "نيازي أردوغان" وغيرهم من المصممين المحترفين والهواة.

وتنظم هذا الحدث جمعية مصدري الملابس الجاهزة في إسطنبول، التي تواصل بالتعاون مع بعض دور عرض الأزياء تقديم المصممين والعلامات التجارية الأتراك إلى العالم من خلال الحملات الرقمية والتعاون الدولي.

كما تدعم هذا الحدث وزارة التجارة ومجموعة الترويج التركية، التي تأسست داخل جمعية المصدرين الأتراك، ويتم تنفيذه بالتعاون مع جمعية مصممي الأزياء MTD وأكاديمية "إسطنبول مودا".

ويمكن لمشاهدة العروض والاطلاع على الجدول الزمني، زيارة الموقع الرسمي للحدث www.fashionweek.istanbul كما ستُعقد جلسات ومناقشات مباشرة في نفس الوقت على Club House وInstagram مع بعض المتخصصين في صناعة الأزياء وبعض المؤثرين في الموضة ونمط الحياة.