غازي عنتاب التركية تفتتح متحفاً خاصاً للتعريف بمطبخها المميز

يقدم متحف "أمينة غوغوش" للطهي لزواره سر نجاح مطبخ ولاية غازي عنتاب التركية (جنوب)، التي استضافت العديد من الحضارات بسبب موقعها على طريق الحرير التاريخية والمدرجة على لائحة اليونسكو لـ"شبكة المدن المبدعة" في مجال فن الطهو.

يروي متحف Emine Göğüş Mutfak Müzesi تاريخ هذا التراكم الثقافي لمدينة غازي عنتاب، وهي النجم الساطع لسياحة فن الطهو، ويعرض لزواره مئات الأنواع من أدوات الطهو، ومختلف أصناف الكباب والبقلاوة التي تشتهر بها الولاية.

وافتتح المتحف عام 2008 داخل دار ضيافة تاريخية جنوبي قلعة غازي عنتاب، ويحمل لقب أول متحف طهو في تركيا.

وإلى جانب الأدوات والمعدات المستخدمة في مطبخ المدينة، يعرض المتحف صور الأطباق المحلية التي توشك على الاندثار، كما يتم تقديم ثقافة الطهو في المدينة بدءا من الأطعمة المحلية إلى المشروبات وطرق الطهو، وصولاً إلى المؤن الغذائية للمدينة.

وفي حديث للأناضول قالت المرشدة السياحة في المتحف، أويا صويغنتش إن غازي عنتاب لديها 293 وجبة طعام مسجلة، مشيرة إلى عرض المتحف موقد نار يتم إعداد وجبات الطعام عليه، وأدوات تستعمل في إعداد الطعام والمشروبات تعكس ثقافة المدينة.

وأضافت أن المتحف يضم كذلك معهدا لتعليم أصول الطبخ، يتلقى المسجلون فيه دورات تعليم لثلاثة أشهر.