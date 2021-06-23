بورصة تنضم إلى شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية بإنتاجها المميز من الحرير والخزف

اختارت اللجنة الوطنية التابعة لليونسكو في تركيا ولاية سيواس الواقعة وسط تركيا وولاية بورصة الشمالية الغربية للانضمام إلى شبكة المدن الإبداعية التابعة لليونسكو لعام 2021. وقد نالت بورصة هذا المكسب بفضل إنتاجها الشهير من الحرير وخزف إزنيق.

ووفقاً للموقع الرسمي للشبكة، تم إنشاء شبكة المدن الإبداعية عام 2004 لتعزيز التعاون بين المدن التي حددت الإبداع كعامل استراتيجي للتنمية الحضرية المستدامة حيث تسلط هذه المنظمة الضوء على إبداع أعضائها في سبعة مجالات: الحرف والفنون الشعبية، والتصميم والأفلام وفن الطهي والأدب والفنون الإعلامية والموسيقى.

وكان البرنامج قد صنف إسطنبول في السابق مدينة إبداعية بوصفها "مدينة التصميم"، وكذلك ولاية كيرشهير الوسطى باعتبارها "مدينة الموسيقى" وولاية كوتاهية الغربية باعتبارها "مدينة الحرف والفنون الشعبية". إلى جانب ذلك، اختيرت ولاية هطاي الحدودية الجنوبية وولاية أفيون قره حصار الغربية وولاية غازي عنتاب جنوب شرق البلاد كـ "مدن فن الطبخ" ضمن رؤية المدن الإبداعية. وفي هذا العام اختيرت سيواس وبورصة من اللجنة الوطنية في البلاد.

وفي كلمته التي أعلن من خلالها عن قرار اللجنة، قال "علي نور أقطاش" رئيس بلدية بورصة: "لقد أعددنا ملف الطلب بناءً على إنتاج ولايتنا من الحرير وخزف إزنيق المرشحين وفق دراسة دقيقة لبلديتنا. وأدرجت اللجنة الوطنية دراستنا ضمن الملفات التي سيتم إرسالها إلى برنامج شبكة المدن الإبداعية لليونسكو لفترة 2021. أود أن أشكر جميع أصدقائي الذين ساهموا في إنجاح هذا الأمر. وأعتقد بصدق أنه سيكون هناك تقدير جاد للغاية في مجال الحرف والفنون الشعبية، لا سيما حرير بورصة وخزف إزنيق".

يذكر أن شبكة المدن الإبداعية تضم حالياً 246 مدينة. ومن المقرر أن ترسل اللجنة الوطنية التركية في نهاية شهر يونيو/حزيران طلبين للترشح إلى مقر اليونسكو. ومن المتوقع الإعلان عن النتائج النهائية في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول.