تعرف على المأكولات التركية التقليدية بنسخة نباتية

في الوقت الذي يشهد فيه العالم اتجاهاً متصاعداً لتبني نظام غذائي نباتي كامل أو على الأقل دمج نظام غذائي نباتي مع النظام التقليدي، تنتشر في تركيا موجة جديدة ومثيرة من المنتجات النباتية تماماً والتي يشبه طعمها المأكولات التركية التقليدية بشكل تام مثل "تنتوني" و"لحم العجين" و"دونر" و"الكفتة" وحتى "كوكوريتش". ويوجد الكثير من الأماكن الجديدة في المشهد النباتي في تركيا توفر للنباتيين الخضار بمفهوم لا يخلو من الخداع البصري والشمي والذوقي.

ويقدم هذا المقال لمحة عن المطاعم التي تنتج هذا النمط من الطعام وتقدمه للزبائن على طاولات المطعم أو معلباً للاستهلاك المنزلي وهي بالفعل تنقل الطعام التركي إلى مستوى جديد تماماً:

"ليمونيتا فيغان قصاب" أول جزار نباتي في تركيا:

بدأ مطعم Limonita Vegan Kasap مقهى في منطقة "غوز يطا" في إسطنبول ولا يزال يعمل حتى اليوم كمكان واسع ومريح مع منطقة جلوس في الهواء الطلق للاستمتاع بقائمة متنوعة من الأطباق النباتية. وهو متخصص هو إعداد نسخ نباتية من أطباق اللحوم التركية التقليدية مثل "تنتوني" و"لحم العجين" و"دونر" و"الكفتة" وحتى "كوكوريتش" لكنهم يقدمون أيضاً عدداً من الأطعمة العالمية الوهمية مثل النقانق والبرغر والبوريتو. وقاد تقديم أطباق اللحوم النباتية مطعم "ليمونيتا" إلى الشهرة العريضة فافتتح فرعاً جديداً في منطقة "موضة" في "قاضي كوي".

ويقف خلف هذا المشروع الناجح مجموعة من 4 محترفين شباب منهم رجل أعمال ونحات ومهندس برمجيات وطبيب. ويبيع متجر الجزارة الخاص بهم منتجات اللحوم النباتية المميزة بما في ذلك الدونر ولحم البقر المشوي واللحوم المفرومة والبسطرمة والسلامي والجبن النباتي والزبادي وحتى صلصة بيغ ماك الشهيرة.

وبالإضافة إلى الشراء من المتجر أو اختيار تناول الطعام في المنزل، تتوفر مجموعة واسعة من المنتجات للطلب على موقع المطعم على الانترنت.

مطعم Veganarsistفي حي بلاط:

افتتح هذا المطعم منذ 3 سنوات في موقع مميز في "نيشانطشي" وفي فرعه الثاني في "مودا" وسيكون له فرع ثالث في 12 يوليو/تموز في حي "بلاط" النابض بالحياة في إسطنبول.

وربما كان أصحاب هذا المطعم هم أول من شرع في تحويل الأطباق التركية التقليدية إلى أشكال نباتية مختلفة، لكنهم يقدمون في قائمة الطعام أنواعاً من الأطباق التقليدية النباتية التي تشبه إلى حد كبير في شكلها ومذاقها المأكولات التقليدية الغنية باللحوم بما فيها البرغر العادي والبرغر الرطب الشهير في تركيا والذي يتم غمسه في صلصة الطماطم. أما الطبق الأكثر شعبية فيVeganarsist فهو "الكبة المقلية" الذي يحتوي على "لحم" من فول الصويا أو العدس الأخضر.

ويمكن طلب كل هذه الأطباق وأكثر من موقع الويب الخاص بالمطعم والذي يقدم خدمة التوصيل في جميع أنحاء البلاد ويوفر وجبات طازجة أو نصف مطبوخة أو مجمدة للتحضير في المنزل.

مطعم وكافيه "يشام فيغان" في أنطاليا

نظراُ لنجاح الفرع الأول من مطعم Yaşam Vegan Kafe النباتي في إزمير على مدار السنوات الست الماضية، قرر أصحابه افتتاح فرع ثانٍ له في منطقة "كونيالتي" في أنطاليا الشهر المقبل. ويشتهر هذا المطعم أيضاً بتقديمه إصدارات نباتية من كلاسيكيات اللحوم التقليدية مثل البرغر النباتي والنقانق واللحم بعجين والشاورما التي تأتي على شكل لفيفة بالإضافة إلى النسخة النباتية من وجبة إسكندر كباب المحبوبة. وتأتي كل وصفة نباتية مطابقة في طعمها للنسخة التقليدية كنتيجة لجهود جبارة من قبل مالك المطعم البالغ من العمر 34 عاماً، الذي قضى ساعات لا حصر لها في العمل.

ويضم فرع المطعم في إزمير أماكن جلوس داخلية وخارجية في فناء خلفي جذاب ويتم توصيل المأكولات إلى الأحياء القريبة عبر موقع الطعام الشهير "يمك سبتي"، حيث يمكن أيضاً شراء نفس الأصناف للإعداد في المنزل. إضافةً إلى الجبن والزبادي والزبدة وجبن شيدر المدخن الذي يأتي على شكل شرائح.

مطبخ "داليا فيغان" الجديد في بودروم

Dalia Vegan Mutfak مطعم نباتي افتتح مؤخراً ويقع على مقربة من ميناء "تورغوت رئيس" وتوفر قائمة الطعام الخاصة بهم تناول الطعام في الداخل والخارج في الحديقة أو حتى الحصول على الأساسيات لإعداد الوجبات في المنزل. وتتضمن أشهر أطباقهم الفلافل والبرغر والكفتة.

وجميع هذه الوصفات خالية من اللحوم لكنها تشبه إلى حد كبير الأطعمة الكلاسيكية اللذيذة. كما يقدم "مطبخ داليا فيغان" أيضاً مجموعة واسعة من الحلويات اللذيذة بما في ذلك كعكة الليمون وتارت الشوكولاتة بالإضافة إلى عصير الليمون المنعش بالريحان وشاي ماسالا. ويتم تحضير كل شيء طازجاً ونباتياً إضافةً إلى تحميص قهوة "زاباتيستا" المكسيكية والتي تعتبر أكثر أنواع القهوة العضوية انتشاراً في العالم.

الكثير من المتاجر النباتية:

Vegan Dükkan هو أقدم وأعرق متجر نباتي في تركيا ويقع في منطقة "جيهانغير" في إسطنبول ولديه الآن موقع على الإنترنت.

وكذلك Vegan Bakkal هو متجر يقع في حي "مودا" في "قاضي كوي" ويقدم خدماته من خلال موقعه على الإنترنت.

وأخيراً نجد لدى Vegan Dünyası مجموعة واسعة من المنتجات النباتية المتاحة عبر الإنترنت، بما في ذلك العلامات التجارية الأخرى الواعدة في نوع الأطعمة التركية النباتية مثل "Veggy" و"Vappy" على سبيل المثال لا الحصر. كما قام المالك مؤخراً بافتتاح فرع في منطقة "كاغت خانة" في إسطنبول.

كما يوجد فروع لمحل Terra Bakkal في كل من أنطاليا وإزمير ويقدم هذا المتجر كل ما يتعلق بالوجبات النباتية عن طريق البيع العادي أو عبر الإنترنت.

بقلم: ليلى إيفون أركيل LEYLA YVONNE ERGIL