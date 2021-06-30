معرض التصوير الضوئي في مركز "عزيز سنجر" الثقافي يتحدى التحيز ضد الشرق

افتتح في مركز"سنجر" للثقافة والمجتمع التركي في منطقة "تشابل هيل" بولاية "نورث كارولينا" الأمريكية، المعرض الفردي الرابع عشر للمصور التركي "أراميس كالاي" Aramis Kalay. وقام البروفيسور التركي الأمريكي الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء "عزيز سنجر" وزوجته "جوين سنجر" بتأسيس هذا المركز الذي يمثل جسراً إنسانياً بين الثقافة التركية وثقافات العالم الأخرى. وترافق الصور المعروضة بعض النصوص الأدبية للكاتبة الأمريكية "ميغان نوتال سايرس" خلال المعرض الذي يستمر حتى 22 أغسطس/آب.

ويتكون المعرض من مجموعة من الصور التي التقطها المصور المقيم في إسطنبول والكاتبة الأمريكية، لقصص بشرية مجسدة في كلمات ولقطات للجمهور التركي ويقدم فيها اقتباسات وحكايات تعكس نبضاً حياً لقلوب وأفكار الباعة المتجولين والحرفيين وموسيقيّ المترو وغيرهم من شرائح المجتمع.

وخلال مسيرته المهنية الطويلة، عرض "كالاي" الذي افتتح معرضه الشخصي الأول في باريس، صوره في العديد من المدن التركية بما في ذلك إسطنبول وأنقرة وبورصة وأنطاليا. كما أضيف 21 عملاً للفنان تحت عنوان "الظلال" في مجموعة الصور الفوتوغرافية لمكتبة فرنسا الوطنية. وهو ثاني فنان تركي تقبل أعماله في هذه المجموعة بعد المصور الصحفي الشهير "آرا غولّار". وافتتح الفنان "كالاي" معرضه الأول في الولايات المتحدة في سبوكان/واشنطن بمجموعة "الظلال" أيضاً.

ومن خلال استكشاف الأحياء على جانبي مضيق البوسفور على مدى 3 سنوات، حصل "كالاي" و"سايرس" اللذين التقيا في أحد استوديوهات إسطنبول الفنية، على معلومات مستفيضة حول سكان المدينة. وهما يأملان أن يتم عرض لوحات المعرض في العديد من المدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا، وذلك لدحض تحيزات الغربيين ضد سكان الشرق الأدنى والشرق الأوسط.