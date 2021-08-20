متحف نيويورك يفتتح معرض الدمى الأكثر شهرة في المدينة

تشتهر نيويورك بتاريخ عريق في صناعة الدمى ذات الشهرة العالمية، وخصوصاً تلك التي صممت لبرنامج الكبار والصغار "شارع سمسم". وتمثل وجوه الدمى المحببة وشخصياتها محور معرض الدمى الجديد الذي يقيمه متحف نيويورك الأكثر اكتظاظاً بالسكان في الولايات المتحدة.

وفي هذا المعرض يكرم متحف نيويورك شخصيات طارت شهرتها عبر أنحاء العالم مثل "أوسكار ذا غروش" من برنامج الأطفال التلفزيوني الشهير "شارع سمسم"، ودمى أخرى مثل دمى فيلم سبايك جونز "Being John Malkovich" وحيوانات مثل "الأسد الملك" وغيرها.

وقالت "ويتني دونهاوزر" مديرة المتحف: "مدينة نيويورك عاصمة عالمية لفن الدمى، حيث تتقاطع الثقافات وتتعاون المجتمعات وتتنوع التقاليد، وحيث تولد ابتكارات جديدة في الشكل والمضمون الفني".

وحول هذا الحدث صرح مدير متحف "سنترال بارك" في مانهاتن أن المعرض الذي افتتح في أغسطس/آب بحضور مجموعة كبيرة من المشاهير يناقش "تأثير المدينة على هذا الشكل الفني المميز وعلى روح المغامرة". مضيفاً أن المعرض يقدم بالإضافة إلى الدمى، العديد من مقاطع الفيديو والصور والوثائق الأخرى المتعلقة بتاريخ هذا الفن المتأصل في المدينة، ملقياً الضوء على الأبعاد الاجتماعية والسياسية للشخصيات التي تمثلها الدمى أيضاً.

وفيما يتعلق بمضمون الفكرة قال "مونكسو لوبيز" مدير المعرض: "ليست الدمى مجرد لعب للأطفال فحسب بل هي وسيلة تعكس التغيرات الثقافية والمجتمعات المتنوعة والأحداث السياسية التي تؤثر على الحياة أيضاً".

وأضاف: "المهاجرون من جميع أنحاء العالم حولوا نيويورك إلى فسيفساء من تقاليد الدمى التي تروي لنا عن أماكنهم الأصلية بتداخل وتناغم ممزوج بالواقع الذي يعيشونه".

ويستمر معرض "دمى نيويورك" حتى 3 أبريل/نيسان 2022 ويمكن شراء التذاكر مسبقاً عبر الإنترنت.