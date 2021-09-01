انطلاق مهرجان الجاز في إسطنبول وعددٍ من أجمل الولايات التركية

لا يزال إيقاع المرح الصيفي قائماً في تركيا مع استمرار مهرجانات الجاز الرائعة التي تنطلق هذا الشهر في إسطنبول وفي بعض وجهات العطلات الأخرى في البلاد.

ومن المقرر أن تستضيف 4 ولايات تركية خلال شهر سبتمبر/أيلول مجموعة رائعة من الفنانين من داخل تركيا وخارجها في أماكن مذهلة حيث تنطلق أروع مهرجانات الجاز في البلاد هذا الشهر في إسطنبول وبودروم وأورلا وأنطاليا.

مهرجان اسطنبول للجاز يصدح في الحدائق والقصور:

تستضيف مؤسسة IKSV Istanbul للثقافة والفنون مهرجان إسطنبول للجاز في الفترة من 1 إلى 24 سبتمبر/أيلول في حدائق مختلفة ومسارح في الهواء الطلق وأماكن موسيقية رائعة أخرى مثل القصور العثمانية السابقة المنتشرة في جميع أنحاء المدينة. ومن بعض المعالم البارزة التي ستقام بها العروض، "هابيتات بارك" و"ساناتشيلار بارك" و"قالاميش بارك" و"غوزتبه بارك" بالإضافة إلى المدرّج المفتوح على ضفاف البحيرة في "كوتشوك تشكمجة" و"بيكوز كوندور" والقصر العثماني "إسما سلطان ياليسي" المطل على بحر مرمرة في منطقة "أورتاكوي"، إضافة لمسرح "حربية جميل توبوزلو" في الهواء الطلق وحديقة "بيليك دوزو" وهي حديقة جبلية ذات مناظر طبيعية جميلة مع برك ومنحوتات في الطرف الغربي من إسطنبول.

ولا يسلط هذا المهرجان الضوء على مجموعات موسيقى الجاز التركية المختلفة فحسب، بل يقدم أيضاً عدداً من فناني البوب الرائدين في تركيا مثل "كنان دوغلو" و"كارسو ومابيل ماتيز" بالإضافة إلى عدد من الفنانين العالميين مثل "أنجليك كيدجو".

مهرجان بودروم للجاز:

أصبحت بودروم وجهة العطلات الأكثر شعبية في تركيا وقد تم إدراجها مؤخراً في قائمة مجلة Time "لأعظم الأماكن في العالم في عام 2021". و شهر سبتمبر/أيلول وقت رائع لزيارة هذه الولاية الجميلة، لأن الازدحام يتراجع قليلاً فيه كما تنخفض درجات الحرارة بعض الشيء. ويعم المدينة هذا العام مهرجان جاز خاص جداً يستضيف أعمالاً تركية وأجنبية رفيعة المستوى.

ومن المقرر أن يبدأ مهرجان بودروم الخامس للجاز يوم الأربعاء 1 سبتمبر/ أيلول ويستمر حتى 11 سبتمبر/أيلول حيث تضم القائمة بعض الموسيقيين الأكثر شهرة في تركيا. وسيتضمن المهرجان ورش عمل ومعارض موسيقى الجاز. ولكن الأمر الأكثر إثارة في حدث هذا العام هو المواقع الفريدة التي سيقام فيها المهرجان.

ينطلق مهرجان بودروم لموسيقى الجاز في بودروم بعرض مميز يقدمه "كرم غورسيف" وقائد أوركسترا موغلا "مناف أكالين" في حفل افتتاح خاص جداً يقام في قلعة بودروم. وتوفر هذه الحفلة الموسيقية فرصة رائعة للتعرف على القلعة التي تعود إلى القرون الوسطى أي إلى 600 عام مضت والتي تحولت إلى متحف وأعيد افتتاحها العام الماضي بعد 3 سنوات من التجديد.

وسيقام الجزء الأكبر من المهرجان في قرية الثقافة والفنون في الولاية مع عروض ليلية لموسيقيين مثل "سيبال كوسة" و"ألف صانجاز" وغيرهم. وفي 10 سبتمبر/أيلول، سيكون هناك أيضاً حفل خاص للموسيقي اليوناني "بطرس كلامبانيس" سيُبث على الهواء مباشرة على قناة قرية الثقافة على اليوتيوب.

وتقع قرية الفنون والثقافة في منطقة "ياكا كوي"، وهي عبارة عن مجمع مبني من الحجر، جميل متعدد المستويات يحتوي على معارض فنية ومتاجر ومطعم ويستضيف بانتظام أنشطة وفعاليات مثل الحفلات الموسيقية وعروض الأفلام في الهواء الطلق.

ومن أبرز أحداث مهرجان هذا العام، إدراج سلسلة من ورش عمل موسيقى الجاز ابتداءً من يوم الاثنين 6 سبتمبر/أيلول. وستكون أولها ورشة عمل حول الجاز، والثانية ورشة عمل لتبادل المعرفة حول المقامات على الغيتار.

مهرجان أورلا/إزمير للجاز:

أورلا Urla مدينة جميلة ومنطقة ساحلية تقع بين مدينة إزمير ومنطقة العطلات الساخنة وملاذ رياضة ركوب الأمواج شراعياً في "ألاجاتي". ويستمر الموسم هناك هذا الشهر بسلسلة من الأحداث الموسيقية الرائعة منها مهرجان أورلا للجاز الذي يبدأ يوم الخميس 2 سبتمبر/أيلول ويستمر لمدة 3 أيام ويقام في Humans Urla، وهو مسرح حديقة المدينة. ويتنافس في المهرجان بعض من ألمع النجوم في موسيقى الجاز في تركيا.

مهرجان الجاز في أنطاليا:

تستضيف أنطاليا في وقت لاحق من الشهر، مهرجان أنطاليا أكرا لموسيقى الجاز Antalya Akra Jazz Festival الذي يقام من 25 سبتمبر/أيلول إلى 9 أكتوبر/تشرين الأول. وتشمل بعض الأحداث البارزة في هذا المهرجان عروض عازف الساكسفون "إيهان إرشاهين" و"فاضل ساي" بالإضافة إلى عازف الساكسفون الروسي "إيغور بوتمان" وبعض المغنين والعازفين العالميين.

بقلم: LEYLA YVONNE ERGIL