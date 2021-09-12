معرض للأعمال الزيتية بعنوان "الصمت" في اسطنبول

احتضنت "دار الكلمات للفنون" بمدينة إسطنبول، معرضا للأعمال الزيتية بعنوان "الصمت" والتي أعدتها الفنانة التشكيلية التركية رقية دده.

وأوضحت الفنانة للأناضول الأحد، أنها تعمل في الغالب على رسم صور شخصية للنساء تعكس من خلالها للناس إيجابيات وسلبيات الحياة عبر الوجوه المرسومة.

وأضافت أن المعرض الذي يستمر لمدة شهر، له معنى مجازيا، مبينة أن الشخصيات النسائية التي ترسمها بأفواه مكممة تظهر بأعينها ووجوهها ما تريد الافصاح به.

وأشارت دده التي تقيم في العاصمة أنقرة، أن معرض "الصمت" هو الأول في مدينة إسطنبول، معربة عن فخرها وسعادتها بهذه المشاركة.