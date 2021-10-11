ماهر زين يحيي حفلًا في إسطنبول

أحيا المغني السويدي من أصول لبنانية ماهر زين، الأحد، حفلًا فنيًا في مدينة إسطنبول، تخلله أغان باللغات الإنجليزية والعربية والتركية.

وأقيم الحفل في ميدان "دورت يول" بمنطقة أسنلر في إسطنبول، ومن بين الأغاني التي قدمها للحضور؛ "Thank You Allah"، و"Forgive Me"، و "يا نبي سلام عليك"، و" ما شاء الله".

وفي تصريحات قبيل الحفل، أوضح زين أنه يحب تركيا كثيرًا، وقال: "تركيا بلد أحبه جدًا بثقافتها وأكلها وموسيقاها، ولي هنا أصدقاء كثر".

ولفت زين أنه أعد أغان باللغة التركية من أجل الحفل، وأضاف:" هذه أول حفلة لي بعد كورونا".

وأشار إلى أنه سيصور فيديو كليب لأغنيته الجديدة في مدينة قونية.

وماهر زين، من مواليد 16 يوليو/تموز 1981، بدأ مشواره الفني عام 2009، وحقق شهرة كبيرة بين الشباب في مختلف الأقطار الإسلامية، بفضل أناشيده المميزة، التي أطلقها بـ 6 لغات.