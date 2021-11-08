نحات تركي يصنع تماثيله من العلكة الممضوغة

صنع النحات التركي نجاتي قورقماز، 15 تمثالا صغيرا من العلكة الممضوغة، وذلك للفت أنظار العالم إلى ظاهرة التلوث البيئي.

ويعرض الفنان المتخصص في مجال المنحوتات متناهية الصغر، أعماله في مركز فني يحمل اسمه، في قضاء قوش أداسي في ولاية أيدن غربي تركيا.

وأوضح قورقوماز أنه يستخدم إبرا دقيقة في نحت أعماله الفنية الصغيرة، كما أنه تمكن من صنع 15 تمثالا من قطع العلكة التي قام بمضغها، واستغرق الأمر 6 أشهر.

وأشار إلى أن العلكة المرمية لا تتحلل بسهولة في الطبيعة، وانطلاقا من ذلك أراد أن يلفت الانتباه إلى ظاهرة التلوث البيئي من خلال أعماله.

وذكر أن أطوال التماثيل التي صنعها باستخدام العلكة الممضوغة تتراوح بين 3 و15 سم، وأنه استفاد من الأصباغ الموجودة فيها كألوان في هذا المشروع.

ولفت إلى أن التماثيل الصغيرة التي صنعها باستخدام العلكة تعد قابلة للرؤية بالعين المجردة، أكثر من التماثيل متناهية الصغر التي يصنعها عادة.

ويعرض الفنان في مركزه أكثر من 40 عملا فنيا لا يمكن رؤيتها سوى باستخدام المكبرة أو المجهر.

وعند زيارة معرضه، سيتمكن الزوار من رؤية تمثال خزفي لطبيب بطول 2 ملم على رأس حقنة، وسبحة مصنوعة من بذور التين مكتوب على عليها أسماء الله الحسنى، ورقعة شطرنج صغيرة للغاية وغيرها من الأعمال الفنية المثيرة للدهشة.