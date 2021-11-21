عالم الفن ينعى الممثلة الكبيرة سهير البابلي

أفادت وسائل إعلام محلية بوفاة الممثلة المصرية الشهيرة سهير البابلي، عن عمر يناهز 86 عاما.

وقال موقع صحيفة الأهرام الحكومية: "توفيت مساء اليوم الأحد الفنانة سهير البابلي، بعد صراع طويل مع المرض".

والبابلي، التي ولدت في شباط/فبراير 1935، هي ابنة محافظة دمياط الساحلية شمال مصر.

درست البابلي في المعهد العالي للفنون المسرحية وفي معهد الموسيقى في الوقت نفسه، وبدأت مسيرتها الفنية في عمر مبكر قدمت خلالها أكثر من مئة عمل بين المسرح والدراما والسينما.

برزت في أدوار المسرح وكان لها العديد من الأعمال الفنية التي حُفرت في ذاكرة المشاهدين مهما تعاقبت الاجيال مثل دور "أبله عفت" المعلمة في مسرحية "مدرسة المشاغبين" التي عرضت في السبعينيات، ودورها في مسرحية "ريا وسكينة" التي تقاسمت بطولتها مع الفنانة المصرية الراحلة شادية.

ومن بين المسرحيات الشهيرة التي قدمتها البابلي، المسرحية السياسية الساخرة "ع الرصيف" عام 1987 التي أخرجها مدير المسرح القومي في مصر آنذاك جلال الشرقاوي.

كذلك جسدت البابلي أدوارا عديدة في الدراما والسينما المصرية وكانت شخصية "بكيزة هانم الدرملّي" من أشهر الشخصيات التي قدمتها في مسلسل "بكيزة وزغلول"، مع الممثلة والمنتجة المصرية إسعاد يونس التي كانت تدعو لها بالشفاء على منصات التواصل الاجتماعي.

وكان آخر عمل قدمته الممثلة الراحلة مسلسل "قانون سوسكا" عام 2016 الذي لم يعرض بعد على شاشة التلفزيون بسبب بعض الأزمات الانتاجية، بحسب ما قالت البابلي في تصريحات سابقة.