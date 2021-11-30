متحف بمدينة بورصة يأخذك إلى عام الموضة الشعبية في العهد العثماني

عندما تُذكر الدولة العثمانية، فمباشرة سيأتي إلى مخيلتك القادة العظام وانتصارات الحروب، والفتوحات الإسلامية التي شهدتها تلك الحقبة، لكن هل فكرت يوماً كيف كان عالم الموضة تلك الفترة؟

الإجابة ستجدها في متحف "أولوماي" بمدينة بورصة " شمال غربي تركيا، الذي يأخذ زواره إلى عالم الموضة الشعبية في عهد الدولة العثمانية.

تأسس متحف "أولوماي للملابس والحلى الشعبية العثمانية" عام 2004 على يد الباحث في مجال الفلكلور والإنثروغرافيا، "أسعد أولوماي".

ويضم المتحف مجموعة كبيرة من المقتنيات من الحقبة العثمانية، استطاع "أولوماي" جمعها على مدار 60 عاماً من مختلف أنحاء العالم.

وبعد وفاته قبل نحو 3 سنوات، تولت ابنته "فايزة أولوماي غوك ألب" إدارة متحف والدها.

وأوضحت "فايزة" أن المتحف يضم نحو 240 طقماً من الملابس الشعبية التقليدية التي تعود لبلدان من مختلف أنحاء العالم، و500 قطعة حُلي.

كذلك يعرض المتحف أدوات معيشية ومخطوطات ومستلزمات للطبخ وأطقم للحمامات، إضافة إلى آلات موسيقية شعبية يعود عمرها لمئات السنوات، وكانت تستخدم في عدة مناطق حكمها العثمانيون، من القوقاز إلى المجر، ومن شمال إفريقيا إلى البلقان.