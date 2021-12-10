"دردريان" أقدم حرفي تركي في ترصيع الحلي بالأحجار الكريمة

منذ 55 عاماً يواصل أقدم حرفي تركي، ويدعى "بارتام دردريان" ترصيع الحلي بالأحجار الكريمة، في ورشة يعمل بها بالسوق المسقوف (البازار الكبير)، والذي يعد أحد أهم الأسواق التاريخية بإسطنبول.

وبدأ دردريان حرفته كمتدرب في "خان وراقجي" التاريخي، ويستخدم طريقة فريدة في ترصيع الحلي بالأحجار الكريمة، تعرف باسم "التسمير"، وتبرع أنامله في استخدام هذه الطريقة في ترصيع قطع الخواتم والأقراط والقلائد المصنوعة من السبائك المعدنية بالأحجار الكريمة.

ويعد دردريان واحداً من أبرز الحرفيين الذين كرسوا حياتهم لتطوير هذه المهنة، لذا يحتل مكانة مهمة في قطاع ترصيع المجوهرات بالبازار الكبير.

ولد دردريان في إسطنبول في 16 فبراير/ شباط 1955، وفقد والده وهو صغير، وعقب إتمامه المرحلة الابتدائية، بدأ في سن الثانية عشر العمل كمتدرب لدى الحرفي "هاروتيون مدحتيان" في خان وراقجي، والذي كان بمثابة الأب والمعلم له، وفي المقابل لم يذخر الأخير جهداً في تعليمه فنون الحرفة وأسرارها.

وبعد أن أدى دردريان الخدمة العسكرية، عاد للعمل في ورشة مدحتيان كمعلم ترصيع، وما زال يعمل في نفس الورشة منذ 55 عامًا، كما يدرب جيلا من الشباب على هذه الحرفة لضمان استمرارها في الأجيال القامة.

وقال دردريان، أنه عاقد العزم على مواصلة العمل في هذه المهنة إلى آخر يوم في حياته، لأنه يؤديها بكثير من المحبة والمتعة.

وتابع: "كنت طالبًا متفوقا في المدرسة، لكن لم أتمكن من مواصلة التعليم بعد إتمام المرحلة الابتدائية بسبب وفاة والدي عام 1972، طلبت أمي وقتها من المعلم مدحتيان أن يدربني على العمل، ولبى المعلم طلب والدتي، فدربني على فنون هذه الحرفة وعلمني أسرارها".

وأضاف: "دخلت إلى هذه الورشة في سن الـ 12 وتدرّبت فيها لمدة عامين، بعد ذلك، بدأت أستلم الطلبات القادمة من الزبائن والعمل على إنجازها، في ذلك الوقت كان هناك عدد قليل جدًا من المحركات، لذلك كنا نعمل باستخدام المثاقب اليدوية، واصلت العمل حتى حان وقت تأدية الخدمة العسكرية، وبعد العودة منها واصلت العمل في الورشة نفسها، التي تركها لي المعلم مدحتيان قبل أن ينتقل للعيش خارج البلاد".

وأوضح دردريان أن لديه في الورشة أدوات تبلغ من العمر 50 عامًا، ولا يزال يستخدمها، لكن "مع تقلب السنين بدأت أشعر بتقدّم العمر، ورافق ذلك ظهور تقنيات حديثة ومتطورة لم نألفها".

وأضاف: التقنيات الحديثة التي ظهرت مؤخّرًا مختلفة عمّا تعلمناه في سنوات التدريب، وما رأيناه من معلمينا، قلت لنفسي إذا لم أتعلم العمل باستخدام هذه التقنيات فلن أتمكن من الاستمرار في هذه المهنة، لهذا السبب بدأت أبحث عن متدربين شباب لمواكبة تلك التقنيات وإحضارها وتعلم العمل عليها.

وتابع: كنت أجلس إلى جانب المتدربين الشباب وأتعلم منهم العمل على هذه التقنيات الحديثة، ولحسن الحظ تمكنا من تطوير عملنا حتى وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم.

وحول طريقة التسمير، أوضح دردريان أن فن الترصيع هو تثبيت الأحجار الكريمة على الحلي، وهو عمل رئيسي في صناعة الخواتم والأقراط والأساور ودبابيس الزينة، ورغم تقدم التكنولوجيا الحديثة، إلا أننا ما زلنا نستخدم طريقة "التسمير" في الترصيع.

واستدرك: "برع حرفيو إسطنبول في مزاولة هذه المهنة بهذه الطريقة، ولعل عرش السلطان العثماني الموجود اليوم في قصر "طوب قابي" خير دليل على هذا الفن والإبداع العريق".

ولفت دردريان الى أنه يعمل على تدريب أكبر عدد من الشباب على هذه الحرفة، من أجل ضمان استمرارها وانتقالها إلى الأجيال القادمة.

وأوضح أنه يبدأ عادة بتدريب الشباب على النحاس، حتى يكتسبوا الخبرة المطلوبة قبل البدء في العمل على الحلي من الذهب والفضة.

وأكد وجود الكثير من المتدربين الموهوبين بين الشباب الذين يعملون معه، وأنه يسعى بكل جهده لتزويدهم بكل المعلومات التي حصل عليها من معلمه مدحتيان، ودمج تلك الخبرات مع الأدوات الحديثة.