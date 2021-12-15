منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة تدرج الخط العربي على قائمة التراث الثقافي غير المادي

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) الخط العربي على قائمتها للتراث الثقافي غير المادي، بعدما تقدت 16 دولة عربية بقيادة السعودية بطلب لذلك، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضحت الوكالة أن السعودية "قادت التعاون مع 15 دولة عربية تحت إشراف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، الجهود المشتركة في تسجيل عنصر "الخط العربي: المعارف والمهارات والممارسات" على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو".

بدوره، قال الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي، إن "تسجيل الخط العربي في قائمة اليونسكو، يأتي مُتسقاً مع توجه وزارة الثقافة لخدمة هذا الفن".

و"الخط العربي" هو تاسع عنصر تُسجله المملكة في هذه القائمة، بعد تسجيلها لثمانية عناصر للتراث الثقافي غير المادي، من بينها: المجلس والقهوة العربية والعرضة النجدية والمزمار.

في سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء العمانية بأن "سلطنة عُمان ممثلة في وزارة الثقافة والرياضة والشباب وبواسطة ملف عربي مشترك تنجح في تسجيل الخط العربي في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية باليونسكو".

وأشارت أن ذلك تم "ذلك خلال اجتماع اللجنة الدولية الحكومية للاتفاقية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي الذي يُعقد حاليا في باريس ويستمر حتى 18 ديسمبر (كانون أول) الجاري".

وفي 30 مارس/آذار 2020، سلمت "الألسكو" الملفّ العربي المُشترك لإدراج عُنصر "فنون الخطّ العربيّ: المهارات والمعارف والمُمارسات" بقائمة اليونسكو إلى الأمانة العامّة للمنظّمة، بحسب بيان آنذاك.

وأوضح البيان السابق للمنظمة أن "السعودية بادرت باقتراح هذا العنصر وأشرفت المنظمة على جميع مراحل عمليّة إعداد هذا الملفّ والتّنسيق بين الدول العربية المُشاركة فيه وعددها 16".

والدول هي: الأردن، والإمارات، والبحرين وتونس، والجزائر، والسعودية، والعراق، والسودان، وسلطنة عمان، وفلسطين، ولبنان، والكويت، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، واليمن.

وهذا ثاني ملف عربي مُشترك يقدم لليونسكو وسبقه إنجاز ملفّ "النخلة: المعارف والمهارات والتقاليد والممارسات"، ونسّقته الإمارات بمشاركة 14 دولة عربية، وتم قبول تسجيله في اجتماع للمنظمة في ديسمبر/ كانون أول 2019، بحسب البيان السابق للألسكو.