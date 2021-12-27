تركيا تحيي الذكرى الـ 85 لرحيل شاعر الاستقلال

يحي الأتراك، الاثنين، الذكرى الخامسة والثمانين لوفاة الشاعر محمد عاكف أرصوي مؤلف النشيد الوطني .

وأقيمت مراسم أمام ضريحه بمقبرة أدرنة قابي في إسطنبول، بمشاركة الوالي علي يرلي قايا، وعدد من المسؤولين والأكاديميين وقوات من الأمن والدرك.

واستهلت المراسم بقراءة النشيد الوطني، تلاه دعاء من مفتي إسطنبول صافي أرباغوش.

وكتب أرصوي النشيد الوطني التركي المعروف باسم "نشيد الاستقلال" في منزله بأنقرة، حيث خلّد فيها معركة أمته من أجل البقاء، في أعقاب الحرب العالمية الأولى، والتي توجت بالتحرير عام 1921 إثر حرب الاستقلال التركية ضد الاحتلال الأجنبي.

وكانت تتناول قصائد أرصوي المشكلات الاجتماعية، والقضايا الفلسفية والدينية، والسياسية والأخلاقية.

يشار أن "أرصوي" توفي في 27 ديسمبر/ كانون الأول 1936.