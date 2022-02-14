حسين الجسمي يهدي الشعب التركي أغنية مفضلة لدى أردوغان

غنى المطرب الإماراتي البارز حسين الجسمي الأغنية التركية الشهيرة "كل شيء يذكرني بك"، وهي أغنية مفضلة للرئيس، رجب طيب أردوغان، الذي بدأ الإثنين زيارة لأبوظبي .

هذه الأغنية أداها أكثر من مطرب ومطربة، لكن النسخة الأبرز تعود للمطربة "معزز أباجي"، واكتسبت الأغنية بعدا سياسيا منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي، خلال رحلة صعود أردوغان وحزب "العدالة والتنمية" إلى الحكم في تركيا عام 2002.

وبث الجسمي، عبر قناته في "يوتيوب" مساء الإثنين، مقطعا غنائيا مصورا مدته نحو 4 دقائق، يشدو فيه بتلك الأغنية.

وحملت مقدمة المقطع الغنائي إهداءً من الشعب الإماراتي إلى نظيره التركي.

وببراعة، وهو جالس يعزف على بيانو، غنى الجسمي الأغنية باللغة التركية، وتلاحق صورته في المقطع مشاهد تبرز معالم تركيا والإمارات.

ودائماً ما يردد الرئيس أردوغان كلمات هذه الأغنية في أكثر من مناسبة.

وتقول كلماتها: "الذكريات تحيط بي، في كل مكان أبحث فيه هناك، على الرغم من أنني لا أريد أن أفكر فيك، كل شيء يذكرني بك".

كما تقول: " مشينا معا على هذه الطرق تبلّلنا معًا في المطر الغزير.. في كل الأغاني التي أستمع إليها الآن، كل شيء يذكرني بك.. تلك العيون كالشمس في السماء، كم هو متعب هذا الشوق، نار حبك تشتعل ولا ينتهي حبك، كل شيء يذكرني بك".

وتحظى زيارة أردوغان للإمارات باحتفاء واسع على المستويين الرسمي والشعبي، وهي الأولى منذ عام 2013.

ويرافقه فيها وفد كبير من بين أعضائه وزراء الخارجية، والداخلية، والمالية، والتجارة، والصناعة والتكنولوجيا، والنقل والبنى التحتية، والثقافة والسياحة، والزراعة والغابات، بالإضافة إلى رئيس هيئة الصناعات الدفاعية.

وتأتي هذه الزيارة عقب زيارة ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لتركيا في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، والتي شهدت توقيع اتفاقيات تعاون عديدة.