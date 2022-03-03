شركة تركية تصمم شاحنة تتحول إلى مسرح في دقائق هي الأولى من نوعها بالعالم

تمكنت شركة تركية من ابتكار منظومة تتيح تحويل شاحنة إلى مسرح خلال دقائق، في منتج هو الأول من نوعه بالعالم.

وجاء ابتكار المنظومة نتيجة أعمال البحث والتطوير التي قام بها مهندسو شركة يلديزلار لتنظيم الفعاليات والأنشطة المختلفة.

وفي إطار المنظومة، تم تزويد الشاحنة بشاشات ليزرية "LED"، وأنظمة صوت وإضاءة متطورة، ومعدات للبث المباشر، فضلا عن غرفة "VIP" وأخرى خاصة بالكادر التقني.

ويمكن تحول الشاحنة إلى مسرح في كافة الظروف البيئية، لاستخدامها في المهرجانات والخطابات الجماهيرية والحفلات الفنية والأنشطة الترويجية والسينما المفتوحة وألعاب المسارح، وغيرها من الفعاليات.

وتوفر المنظومة التي طورتها الشركة التركية العديد من العمال والمعدات، فضلاً عن توفيرها الكثير من الوقت المتطلب لتشييد المنصات والمسارح في الأحوال العادية.

وقال حسن يلدز مدير عام الشركة، إن المنظومة من تصميم وتطوير كامل من المهندسين الأتراك.

وأضاف أن أكثر المشاكل التي تواجه العاملين في هذا القطاع، هو اصطحاب أعداد كبيرة من المعدات والعمال إلى مكان الفعالية، لإنشاء المنصة والمسرح.

وأوضح أنه بفضل المنظومة التي تعد الأولى من نوعها بالعالم، والمطورة من شركته، يمكن تحويل الشاحنة إلى مسرح خلال 15 دقيقة، ومن قبل شخصين فقط.

وفي السياق، قال يلدز إنهم يواصلون المباحثات لتصدير هذه المنظومة إلى بلدان العالم وفي مقدمتها، دول الخليج العربي، ومصر والجزائر، والأردن، وعمان.