الفنان التركي الشهير إبراهيم تاتليسس يتعرض لحادث سير مروع

تعرّض الفنان التركي الشهير إبراهيم تاتليسس، الخميس 25 أغسطس/آب 2022، لحادث سير خطير في مدينة بودروم جنوب غرب تركيا، فيما قالت وسائل إعلام تركية إنه أصيب بجروح.

كما أوضحت أن إبراهيم تاتليسس كان مغادرا مدينة بودروم وفي أثناء ذلك تعرض لحادث سير مما أدى إلى إصابته بجروح، وزعمت بعض التقارير غير المؤكدة أن تاتليسس كان يصطحب ابنته معه ولا يُعرف مصيرها إلى الآن.

وبينت المصادر أن السيارة التي كانت تقل تاتليسس اصطدمت بشاحنة ثم تدحرجت أسفل أحد الحواجز الحديدية، وتم إرسال العديد من الفرق إلى المنطقة لإنقاذه.

وكان آخر ظهور للفنان التركي تاتليسس عام 2011 بعد تعرضه لمحاولة الاغتيال التي واجهته حينها، أجريت له بعدها العديد من العمليات الجراحية.

وبعد غياب دام قرابة سبع سنوات، عاد الفنان التركي المشهور إلى الشاشة من خلال برنامجه "IBO SHOW" وسبق أن عُرض عبر العديد من المحطات التلفزيونية التركية وحقق نجاحاً.

ويعتبر إبراهيم تاتليسس، الملقب بـ الإمبراطور، من أبرز الفنانين في تركيا، ووُلد في شانلي أورفا فيما تزعم بعض التقارير أن والده عربي ووالدته كردية الأصل.