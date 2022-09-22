وفاة الفنان المصري هشام سليم بعد صراع مع مرض السرطان

توفي الممثل المصري هشام سليم، الخميس، عن عمر ناهز 64 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان، ومسيرة فنية طويلة قدم خلالها عشرات الأدوار التمثيلية في السينما والتلفزيون خاصة في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.

ونعى نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي الفنان الراحل ونشر صورة له، عبر حسابه على إنستغرام، مرفقاً إياها بتعليق "وداعاً يا صديق العمر".

ومن المقرر أن يُشيع جثمان سليم بعد صلاة العصر اليوم الخميس في مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة قرب القاهرة، وفق وسائل إعلامية مصرية.

مسيرة هشام الفنية

ولد هشام سليم في القاهرة سنة 1958، وهو نجل لاعب الكرة المصري السابق ورئيس النادي الأهلي صالح سليم، وبدأ مسيرته الفنية على الشاشة الكبيرة قبل نصف قرن مع مسلسل "إمبراطورية ميم" الذي أدى فيه دور نجل الممثلة الراحلة فاتن حمامة.

لينطلق بعدها إلى السينما، مع أعمال شهيرة منها "أريد حلاً" لسعيد مرزوق عام 1975، و"عودة الابن الضال" ليوسف شاهين في 1976، و"من فضلك وإحسانك" في 1986، و"الأراجوز" عام 1989 و"اسكندرية كمان وكمان" في1990.

كما كانت للفنان الراحل هشام سليم مشاركة لافتة في فيلم السيرة الذاتية عن الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر عام 1999.

كذلك برز سليم، وهو خريج كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان المصرية، في المسلسلات التلفزيونية، إذ سطع نجمه على الشاشة الصغيرة اعتباراً من أواخر الثمانينيات، مع أعمال حظيت بمتابعة كبيرة منها "الراية البيضا" و"ليالي الحلمية" و"أرابيسك" و"هوانم جاردن سيتي".

لكنّ الممثل بات أقل ظهوراً على الشاشة في الفترة الأخيرة، خصوصاً إثر إصابته بمرض السرطان الذي تسبب له في الأشهر الماضية بمضاعفات أدت لتدهور حالته الصحية وإدخاله المشفى، إلى أن فارق الحياة الخميس.

وآخر الأعمال التي شارك فيها سليم كان مسلسل "هجمة مرتدة" في موسم رمضان 2021.

وإثر الإعلان عن نبأ وفاة سليم، ضجت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي برسائل تعزية من مستخدمين كثر، بينهم فنانون وإعلاميون ومشاهير في مصر والبلدان العربية.

وكان الراحل هشام سليم أثار ضجة إعلامية كبيرة قبل سنتين، إثر إعلانه عن تحول ابنته جنسياً إلى رجل، وقد حظي حينها بإشادة واسعة على دعمه لابنته ووقوفه إلى جانبها، في مقابل اعتبار آخرين موقفه صادماً وغريباً.