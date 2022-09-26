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فنان تركي يحول مخلفات الخردة إلى تماثيل معدنية

وكالة الأناضول للأنباء
أسكي شهير
نشر في 26.09.2022 11:31
آخر تحديث في 26.09.2022 11:43
الفنان التركي مصطفى طغرل يعمل على صنع تماثيل معدنية ملفتة للأنظار باستخدام مخلفات الخردة في مدينة أسكي شهير وسط تركيا الأناضول الفنان التركي مصطفى طغرل يعمل على صنع تماثيل معدنية ملفتة للأنظار باستخدام مخلفات الخردة في مدينة أسكي شهير وسط تركيا (الأناضول)

يعمل الفنان التركي مصطفى طغرل على صنع تماثيل معدنية ملفتة للأنظار باستخدام مخلفات الخردة.

ويقول طغرل، المقيم في ولاية أسكي شهير وسط تركيا، إنه يرى المواد التي تُعتبر نفايات بمثابة كنز يستخدمه في صنع أعمال فنية.

ويؤكد الفنان التركي، في حديثه لوكالة الأناضول، أنه يعتبر كل أنواع المخلفات قابلة للتحويل إلى عمل فني.

ويشير إلى أنه يستعد لعرض 15 تمثالاً من أعماله في مهرجان طريق الثقافة في العاصمة أنقرة، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

ونوه إلى أن الأعمال التي سيعرضها في المهرجان معظمها مصنوع من أكوام الخردة.

ولفت طغرل إلى أن من بين الأعمال التي سيعرضها في المهرجان، تماثيل لسلحفاة ونحلة وفيل وبطريق وحيوان الكسلان.

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