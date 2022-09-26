فنان تركي يحول مخلفات الخردة إلى تماثيل معدنية

يعمل الفنان التركي مصطفى طغرل على صنع تماثيل معدنية ملفتة للأنظار باستخدام مخلفات الخردة.

ويقول طغرل، المقيم في ولاية أسكي شهير وسط تركيا، إنه يرى المواد التي تُعتبر نفايات بمثابة كنز يستخدمه في صنع أعمال فنية.

ويؤكد الفنان التركي، في حديثه لوكالة الأناضول، أنه يعتبر كل أنواع المخلفات قابلة للتحويل إلى عمل فني.

ويشير إلى أنه يستعد لعرض 15 تمثالاً من أعماله في مهرجان طريق الثقافة في العاصمة أنقرة، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

ونوه إلى أن الأعمال التي سيعرضها في المهرجان معظمها مصنوع من أكوام الخردة.

ولفت طغرل إلى أن من بين الأعمال التي سيعرضها في المهرجان، تماثيل لسلحفاة ونحلة وفيل وبطريق وحيوان الكسلان.