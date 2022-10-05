"هركة".. أجود أنواع السجاد في تركيا منذ العثمانيين

تعد صناعة السجاد من أقدم الصناعات التي عرفها الإنسان، فمن المرجح أن نسج السجاد بدأ منذ قرون قبل الميلاد، كما تعد صناعة نسج السجاد من العناصر الأساسية التي تزين البيوت التركية.

يُعد السجاد التركي ، المعروف أيضًا باسم سجاد الأناضول ، سواء كان منسوجا يدويا أو منسوجا من الصوف أو القطن بشكل مسطح مع إضافات من الحرير أحيانًا، من أشهر الأعمال الفنية اليدوية المعروفة في العالم.

كما تعتبر صناعة الكليم و السجاد من الصناعات الزاخرة بأسرار التكوين والتركيب، ولا يعرف تفاصيلها إلا عدد قليل من المهتمين بهذه الصناعة القديمة المتجددة ونماذجها العصرية وتداخل ألوانها المبهرة.

ويشكل السجاد الأناضولي عنصرا رئيسيا في الديكور التركي، فهو يؤمن الدفء ويبرز فخامة المفروشات وجمالياتها، كما يساعد على إشاعة جو من الراحة والهدوء على الأجواء بخفضه نسبة الضجيج وعزل الصوت، لا سيّما مع تنوع اشكاله والوانه ونقوشه التي تتماشى مع مختلف الاذواق والأساليب.

فيمكن أن يعكس السجاد التركي و زخارفه المبهرة، الإلهام والرؤية العميقة في الفن والتاريخ والثقافة والبيئة والسياسة والاقتصاد.

وتتوفر في تركيا مجموعة متنوعة من السجاد والكليم مختلفة الأسعار والجودة ، بدءا من السجاد الصناعي غير المكلف الذي يتم إنتاجه بكميات كبيرة في المصانع والمستخدم في المباني التجارية، إلى السجاد المصنوع من الصوف المعقود يدويا.

ومن أبرز أنواع السجاد الذي يتم تصنيعه في المصانع التركية المتخصصة هي وفق ما يلي:

-سجادة (Hereke) هركة

وموطنها منطقة "Hereke" على ساحل مدينة كوجالي التركية.

ويعتبر هذا النوع من أجود أنواع السجاد في تركيا وأقدمه حيث يعود تاريخ صناعة السجاد الحريري إلى القبائل التركية قديما وتعد مثالا أصليا على نوع السجاد ذي الزخارف الفاتنة.

ويتم صناعة سجاد "هركة" من خيوط الحرير وعبر آلات يدوية ويتميز بجودته وأناقته، ويتم شراء هذا النوع من السجاد في بعض الأحيان لتقديمها كهدايا للآخرين، كما استخدمت السجادة المنسوجة من الحرير كزينة أساسية في القصور العثمانية.

كما يتوفر في تركيا اليوم عدد من المصانع لنسجه ومن بينها مصنع "هركة" الذي يعود تاريخ تأسيسه إلى 129 سنة في نسيج الفاخر منه.

وبدأ الحرفيون بنسج النقوش الجاهزة التي كانت تُرسل إليهم من قصر السلطان، وفيما بعد طوروا مستواهم ليبتكروا أسلوبا خاصا.

وزين سجاد هركة قصور السلاطين العثمانيين، كما تم تقديمه كهدايا إلى ممثلي الملوك الأجانب، ليأخذ مكانه في القصور الأوروبية أيضا.

وتوجد في قصر "Dolmabahçe" سجادة هركة تاريخية بطول 119 مترا مربعا (1.280 قدما مربعا) وتزن حوالي 1 طن في قاعة " Muayede".

كما اكتشفت أقدم سجادة هركة في العالم في تركيا في قونيا في موقع " Çatalhöyük Neolithic" التاريخي ويقدر عمرها بحوالي 9000 عام.

واكتشف علماء الآثار في الموقع على أنماط مختلفة من السجاد التاريخي العريق وأنسجة متفحمة مع أجزاء من الكليم مرسومة على جدران بعض المساكن، ويتخذ معظمها أشكالا هندسية منمقة متشابهة.

-سجادة (Yağcıbedir) ياجي بدر

بدأ نسج سجاد ياجي بدر في منطقة " Bigadiç" في مدينة باليك شهير التركية وحولها في منطقة غرب الأناضول من قبل البدو الرحل من الهضاب ، هي واحدة من أكثر أنواع السجاد المصنوع يدويا من الصوف تميزا في تركيا وتتميز ببساطة زخارفها وألوانها الغامقة.

وتعد مدينة غازي عنتاب الواقعة جنوب تركيا من إحدى أهم الولايات التركية في صناعة السجاد، وتحتوي على مدينة مصانع السجاد في تركيا والتي تصنف كسادس أكبر مدينة في تركيا من حيث صناعة السجاد.

يتوفر في المدينة أكثر من 350 مصنعا لصناعة السجاد بأنواعه واختلافات مقاساته بالإضافة إلى صناعة الموكيت، وتستخدم المصانع ماكينات ضخمة لصناعة السجاد بدقة وسرعة.

ومن أبرز مصادر السجاد اليدوي هي ولاية أنطاليا الواقعة جنوب غربي تركيا، وسميت بحقول السجاد كون صناعة السجاد تعتمد على مساحات الحقول الواسعة حيث تفرش أنواع السجاد المشغول يدوياً في هذه الحقول عند البدء بصناعته.

ويتم تعريض السجاد لأشعة الشمس لمدة تقارب الشهر تقريبا مع تقليب السجاد بين الحين والآخر من أجل ضمان عدم تعرضها للرطوبة والتلف.

ويمكن للمشاهد أن يلتقط صورا فريدة من نوعها إن شاهد منظر توزع السجاد في الحقول بحيث يرى تناسق وتداخل ألوان السجاد المشكل للوحة فنية طبيعية غاية في الجمال.

وتستمرصناعة نسج السجاد في شكله التقليدي في تركيا إلى يومنا هذا، كما يتم تدريس المنهجية التاريخة القديمة في النسج في جميع أنحاءها في مراكز تعليمية خاصة، في محاولات لتوفير فرص عمل لنساء منطقة الأناضول.

وعلى هذا النحو، من الممكن أن نعرف نسج السجاد التركي في أربعة خطوط رئيسية واضحة.

الأول هو سجاد هركة، وهو استمرار لسجاد القصر العثماني والثاني هو سجاد سجاد تركي محفورو المصمم لفهم الأنماط الغربية مثل سجاد إسبرطة وبونيان وسيواس.

والثالث هو أنواع السجاد المحلي بما في ذلك Gördes و Kula و Bergama و Yahyalı و Kırşehir و Mucur و Ladik و Ayvacık و Milas و Yağcıbedir وغيرها الكثير.

والرابع هو السجاد المحلي الذي نسجه الناس لاحتياجاتهم الخاصة، وهو من أكثر أنواع السجاد الشائعة في تركيا والذي يصنع في كال دنيزلي ، وأديامان بيشنيك ، إلى قحطا وبشني في أغري ، وكارس ، وأرزروم ، وشانلي أورفا ، وغازي عنتاب.

ومع إمكانيات التكنولوجيا الحديثة، تتجدد صناعة السجاد باستمرار ويتم إنتاج مجموعة متنوعة من السجاد وفقا للاحتياجات، ومع ذلك، فإن السجاد المنسوج يدويا له جاذبية خاصة.

ولم تنقطع صناعة السجاد في تركيا على مر التاريخ، حيث تظهر متاحف الآثار بعض أنواع السجاد القديم المشغول يدوياً وهذا ما يدل على عراقة هذه الصناعة في تركيا.

واستطاعت مصانع السجاد في تركيا أن تطور من قدرتها وتدخل التحديثات الخاصة بالآلات الصناعية والتقنيات الحديثة لإنتاج أجود أنواع السجاد في تركيا ولتغدو المعامل التركية من أهم مصدري السجاد عالمياً.