تركية تحول هوايتها في زخرفة القرع إلى مصدر رزق

حولت التركية مليحات تُرك قان، هوايتها في زخرفة القرع إلى مهنة وباب رزق بولاية صامصون شمالي تركيا.

وعملت تُرك قان، وهي أم لطفل واحد، لسنوات عديدة مديرة متجر لبيع أشياء مزخرفة، قبل أن تترك وظيفتها عام 2020، بسبب الإغلاق العام خلال جائحة كورونا.

وبدأت تُرك قان طلاء الخشب ثم صنع العناصر الزخرفية من القرع هواية في المنزل، ثم عرضت منتجاتها على الإنترنت لتلقى رواجاً، وتتحول الهواية إلى مهنة لكسب المال.

وعندما ارتفعت مبيعاتها على الإنترنت، افتتحت تُرك قان ورشة لزخرفة القرع، وتقديم دورات مجانية للنساء في الزخرفة والتسويق على الإنترنت.

وقالت تُرك قان، لوكالة الأناضول، إنها بدأت طلاء الخشب لغرض الهواية في المنزل، بهدف التغلب على الملل خلال فترة الإغلاق العام أثناء الجائح، مضيفة أنها حققت النجاح بسبب مهارتها البصرية القوية وتسويقها الناجح لمنتجاتها على الإنترنت.

ولفتت إلى أنها تعرفت على زخرفة القرع عن طريق إحدى صديقاتها، وأنها تستخدم الإضاءة ومواد الديكور في زخرفته، مشيرة إلى أن القرع يتم استخدامه كإحدى الأدوات المنزلية.