بأغانٍ عربية تركية.. حفل موسيقي في الدوحة

استضافت العاصمة القطرية الدوحة، الاثنين، حفل "الموسيقى التركية والقطرية"، في مسرح الدراما في الحي الثقافي كتارا.
وقام بتنظيم الحفل سفارة الجمهورية التركية بالدوحة، والمركز الثقافي التركي "يونس امرة" ومتاحف قطر وبدعمٍ من الخطوط الجوية التركية.
وقدم الفنانان التركيان عثمان أفريم وعثمان أكشي معزوفات تركية متنوعة، كما شارك في الأداء الموسيقي الفنان والملحق القطري الشيخ عبد الرحمن آل ثاني.
واشترك الفنانون العرب والأتراك بإلقاء أغان عربية تركية مشتركة.
وحضر الحفل سفير تركيا بالدوحة مصطفى كوكصو، ومدير المركز الثقافي يونس إمرة عمر أوزكان، ومدير مؤسسة الحي الثقافي كتارا خالد السليطي.