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بأغانٍ عربية تركية.. حفل موسيقي في الدوحة

وكالة الأناضول للأنباء
الدوحة
نشر في 11.10.2022 09:07
آخر تحديث في 11.10.2022 09:22
العاصمة القطرية الدوحة تستضيف حفل الموسيقى التركية والقطرية في مسرح الدراما في الحي الثقافي كتارا حساب تويتر للسفارة التركية العاصمة القطرية الدوحة تستضيف حفل "الموسيقى التركية والقطرية" في مسرح الدراما في الحي الثقافي كتارا (حساب تويتر للسفارة التركية)

استضافت العاصمة القطرية الدوحة، الاثنين، حفل "الموسيقى التركية والقطرية"، في مسرح الدراما في الحي الثقافي كتارا.

وقام بتنظيم الحفل سفارة الجمهورية التركية بالدوحة، والمركز الثقافي التركي "يونس امرة" ومتاحف قطر وبدعمٍ من الخطوط الجوية التركية.

وقدم الفنانان التركيان عثمان أفريم وعثمان أكشي معزوفات تركية متنوعة، كما شارك في الأداء الموسيقي الفنان والملحق القطري الشيخ عبد الرحمن آل ثاني.

واشترك الفنانون العرب والأتراك بإلقاء أغان عربية تركية مشتركة.

وحضر الحفل سفير تركيا بالدوحة مصطفى كوكصو، ومدير المركز الثقافي يونس إمرة عمر أوزكان، ومدير مؤسسة الحي الثقافي كتارا خالد السليطي.

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