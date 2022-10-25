المغني البريطاني "يوسف إسلام" يحيي حفلاً بحضور أردوغان

أحيا المغني البريطاني الشهير يوسف إسلام، الاثنين، حفلاً موسيقياً في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة، حضره الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتابع الحفل، الذي أقيم في مركز الأمة للمؤتمرات والثقافة بالمجمع الرئاسي، إلى جانب الرئيس التركي، عقيلته أمينة أردوغان، ونائبه فؤاد أوقطاي، وأعضاء الحكومة.

كما كانت زوجة يوسف إسلام، فوزية مبارك علي، وولده محمد، ضمن الحاضرين.

وأعرب إسلام، عن سعادته البالغة بوفائه بوعده إحياء حفلة في تركيا، في تصريحات، الاثنين، خلال زيارته مقر وكالة الأناضول بأنقرة، مشيراً إلى أنه تبرع بريع حفلاته في تركيا لصالح مبادرة "قطار السلام" التي أطلقتها "مؤسسة يوسف إسلام".

والأربعاء، أحيا المغني البريطاني الشهير يوسف إسلام، أول حفل موسيقي له في تركيا على هامش "مهرجان طريق بي أوغلو الثقافي" بمدينة إسطنبول.

ويوسف إسلام، المولود في 21 يوليو/تموز 1948، مغني وكاتب أغانٍ بريطاني، اعتنق الإسلام عام 1977 ثم غير اسمه بعدما كان "كات ستيفنز"، واشتهر إسلام على نطاق واسع في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي عبر ألبوماته التي حققت مبيعات ضخمة وصلت إلى نحو 60 مليون نسخة.