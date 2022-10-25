المغني البريطاني "يوسف إسلام" يشكر أردوغان على جهوده لتحقيق السلام

توجه المغني البريطاني الشهير يوسف إسلام، بالشكر إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على جهوده لتحقيق السلام في مناطق مختلفة بالعالم، ودعمه للمسلمين.

جاء ذلك خلال إحياء إسلام، الاثنين، حفلاً موسيقياً في مركز الأمة للمؤتمرات والثقافة بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، حضره الرئيس رجب طيب أردوغان، وعقيلته أمينة أردوغان، ونائبه فؤاد أوقطاي، وأعضاء الحكومة.

ونشر رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، على حسابه على تويتر، مقطع فيديو لكلمة إسلام خلال الحفل شكر فيها، الرئيس أردوغان على دعمه السخي للمسلمين البريطانيين ولبناء مسجد كامبريدج في المملكة المتحدة.



وأعرب إسلام عن تقديره لجهود الرئيس التركي حيال حل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، طالباً منه عدم التخلي عن مساعي إيجاد حل سلمي في جزيرة قبرص.



وأضاف: "أرجو مواصلة دعمكم الثمين لحرية فلسطين، حتى يتمكن الجميع من العيش بسلام في الأراضي المقدسة".



والاثنين، أعرب إسلام، عن سعادته البالغة بوفائه بوعده إحياء حفلة في تركيا، في تصريحات خلال زيارته مقر وكالة الأناضول بأنقرة، مشيراً إلى أنه تبرع بريع حفلاته في تركيا لصالح مبادرة "قطار السلام" التي أطلقتها "مؤسسة يوسف إسلام".

والأربعاء، أحيا يوسف إسلام، أول حفل موسيقي له في تركيا على هامش "مهرجان طريق بي أوغلو الثقافي" بمدينة إسطنبول.

ويوسف إسلام، المولود في 21 يوليو/ تموز 1948، مغني وكاتب أغانٍ بريطاني، اعتنق الإسلام عام 1977 ثم غير اسمه بعدما كان "كات ستيفنز"، واشتهر إسلام على نطاق واسع في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي عبر ألبوماته التي حققت مبيعات ضخمة وصلت إلى نحو 60 مليون نسخة.