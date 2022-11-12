مصمم تركي يضفي التألق على نجمة أزياء أمريكية بفستان مميز

تألقت عارضة الأزياء الأمريكية "كيندال جينر" كأبرز ما يميز السجادة الحمراء في حدث استعراضي عالمي حين ارتدت فستاناً رائعاً من تصميم المصمم التركي "بورج أقيول".

وشهدت ليلة الألف نجمة العديد من اللحظات التي لا تُنسى على السجادة الحمراء، لكن "جينر" تفوقت على جميع المرشحين الآخرين في اختيار الأزياء الأكثر تميزاً ولفتاً للانتباه.

وانتقلت عارضة الأزياء أيضاً إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة لحظتها تحت الأضواء في فستان "أقيول".

كما حضر الحدث في متحف ولاية لوس أنجلوس للفنون، الكثير من المشاهير من أمثال "جاريد ليتو" و"أوليفيا وايلد" و"كيم كارداشيان".