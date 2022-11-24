مثلجات مرعش التركية تخطف أنظار المشجعين في كأس العالم في قطر

آيس كريم مرعش هو أصل الآيس كريم التركي وهو يختلف عن الأصناف الأخرى. فهو بمقاومته للذوبان وقوامه المطاطي والمكونات الخاصة مثل راتينج المستكة والسحلب، وهو نوع من الدقيق مصنوع من جذر الأوركيد الأرجواني المبكر، فريد في مذاقه.

وفي تركيبته القوية ما يساعد على تناوله بالسكين والشوكة.

وقد نال آيس كريم مرعش التركي بنكهته الأسطورية شهرة كبيرة لدى مشجعي كأس العالم في قطر2022.

وتصطف صفوف طويلة أمام كشك هاورن أرداغ لبيع الآيس كريم في المركز التجاري بالدوحة، الذي يقدم مثلجات مرعش الأصيلة المصنوعة من حليب الماعز.

وفي حديث لوكالة الأناضول، قال أرداغ: "تركيا لم تشارك في كأس العالم، أما نحن، فلنا مشاركتنا الخاصة. نحن نمثل تركيا بآيس كريم مرعش ونقدمه للعالم".

هذا، ويشتهر بائعو الآيس كريم الأتراك بحيلهم البهلوانية، بما في ذلك تقليب الأقماع ومماطلة الزبون قبل حصوله على مثلجاته اللذيذة.

وأشار بائع المثلجات التركي إلى أن الجماهير التي أتت إلى قطر للمشاركة في كأس العالم، وخاصة أمريكا الجنوبية، لديها اهتمام كبير بالآيس كريم، وقال إن "المشجعين من البرازيل والأرجنتين وتشيلي يستمتعون بحركاتنا البهلوانية وما نقدمه للمشتري من فكاهة لطيفة قبل أن نسمح له أخيرا بتناول مبتغاه".